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CHP'li kadınlar, İstanbul Sözleşmesinin fesih kararının iptali için gelecek hafta Danıştaya başvuracak

Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca: "Dava dilekçesini Genel Başkan'ımıza sundum. Genel Başkan'ımızın görüşünü aldıktan sonra kadın milletvekillerimizle önümüzdeki hafta başvuruyu yaparız. CHP'li milletvekili olarak değil, kadın olarak davamı açacağım. Bunu önümüzdeki hafta kadın milletvekillerimizle programlayacağız"

CHP'li kadınlar, İstanbul Sözleşmesinin fesih kararının iptali için gelecek hafta Danıştaya başvuracak
AA

CHP'li kadınlar, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle gelecek hafta Danıştayda dava açacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, AA muhabirine, İstanbul Sözleşmesi'nin feshi nedeniyle Danıştaya yapacakları başvuruya ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul Sözleşmesi'nin, kadına şiddeti önlemek, buna ilişkin politika üretmek için imzalandığını söyleyen Karaca, Sözleşme'nin kadına şiddetin durdurulması, kadının korunması, şiddetin cezalandırılmasını amaçladığını belirtti. İstanbul Sözleşmesi'nin kadınların yaşam hakkına sahip çıktığını dile getiren Karaca, "Bu, siyaset değil aslında. Bu, kadınların yaşam hakkıdır, kadınların anayasal koruma altında işkence görmeme hakkıdır. Bu fesih, 'Kadınlar şiddet görürse görsün, ölürse ölsün, zulme maruz kalırsa kalsın ama yeter ki biz koltukta kalalım.' anlayışının üç, beş tarikata, şeyhe, cemaate teslimi demektir." görüşünü savundu.

- "Mücadeleyi, 42 milyon kadınla beraber yapacağız"

İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararının iptali konusundaki hukuki mücadelelerini, 42 milyon kadınla beraber yapacaklarını ifade eden Gülizar Biçer Karaca, "Dava dilekçesini Genel Başkan'ımıza sundum. Genel Başkan'ımızın görüşünü aldıktan sonra kadın milletvekillerimizle önümüzdeki hafta başvuruyu yaparız. CHP'li milletvekili olarak değil, kadın olarak davamı açacağım. Bunu önümüzdeki hafta kadın milletvekillerimizle programlayacağız." diye konuştu.

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