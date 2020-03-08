AA

CHP'li kadınlar kurultaya hazırlanıyor



- CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığının 14'üncü Olağan Kurultayı "eşitlik gelecek" temasıyla 21 Mart Cumartesi günü Ankara'da yapılacak - Genel başkanlık için yeniden aday olduğunu açıklayan Fatma Köse: - "Biz kadınlar birlik olarak, haklarımıza sahip çıkarak bu ülkede umudu büyütmeye devam edeceğiz"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığının 14'üncü Olağan Kurultayı "eşitlik gelecek" temasıyla 21 Mart Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Melahat Akan'ın genel başkanlığa seçildiği ilk kadın kurultayı 10 Aralık 1962'de toplayan CHP Kadın Kolları, 14'üncü kez Olağan Kurultaya hazırlanıyor.

İlçe kongrelerini tamamlayan CHP Kadın Kolları'nda il kongreleri ise 3 Mart'ta başladı. Birden fazla adayın yarışmasının beklendiği 14'üncü Olağan Kadın Kolları Kurultayı 21 Mart Cumartesi günü saat 10.00'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Kurultayın teması ise "eşitlik gelecek" olarak belirlendi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Türkiye'nin kadın siyasetine ve kadın siyasetinin öncülüğüne ihtiyacı olduğunu söyledi.

Türkiye'de kadın olmanın zorluklarına değinen Köse, "Kadınlar cinayetlere, erkek şiddetine maruz kalıyor. Biz kadınlar, birlik olarak haklarımıza sahip çıkarak bu ülkede umudu büyütmeye devam edeceğiz." dedi.

"Tabii ki umut etmek oturup en iyisini beklemek demek değil" ifadesini kullanan Köse, şöyle devam etti:

"Umut etmek, eyleme geçmek için birlikte hareket etmek demek. Kadın örgütleriyle beraber ihtiyaç duyduğumuz coşkuyla yolumuza devam edeceğiz. Bir şeyleri daha iyi yapmak için harekete geçmekten başka çaremiz yok. Çünkü bu memleketin geleceğine biz kadınlar olarak sahip çıkmak zorundayız. O nedenle Kadın Kolları Genel Başkanlığı için tekrar adaylık başvurum olacak. Bu ülke için hayalim tüm yönetim kadrolarında, hayatın her alanında, temsiliyette yüzde 50 kadın oranına ulaşılması. En büyük hayalim bu."

Bu taleplerini CHP'de de yerine getirmek için çaba sarf ettiklerini anlatan Fatma Köse, "Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partimizde artık kadın olarak ötelenmek, yok sayılmak istemiyoruz. Bu dönemde mücadelemiz bu yönde olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kadın kotasının uygulanması için çaba sarf edeceğiz"

Türkiye'nin geleceği için yeni bir hikaye yazmak istediklerini aktaran Köse, kadınlar olarak bir birlerine omuz vererek mücadelelerine devam edeceklerini söyledi. Köse, "Bunu başarabilirsek bu memlekette zihniyet dönüşümü ve hak temelli bir bakış açısı oluşur." dedi.

CHP Tüzüğünde yüzde 33 cinsiyet kotası maddesi bulunduğunu hatırlatan Fatma Köse, 28-29 Mart'ta gerçekleştirilecek 37. Olağan Kurultay'da kotanın tam olarak uygulanması için çaba sarf edeceklerine işaret etti.

CHP'de şu ana kadar Kadın Kolları Genel Başkanlığı için Ayten Gülsever de aday adayı olduğunu açıkladı.