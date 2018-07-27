CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Habertürk'te Kübra Par ve Eren Eğilmez'in sorularını cevapladı.

CHP Kurultayı için gerekli İmzaların toplanıp toplanmadığına dair Canan Kaftancıoğlu ''İmza sayısını en iyi bilen toplayan kişilerdir. Rakam vermem bu anlamda doğru olmaz. 'Olağanüstü Kurultay doğru değildir' dedik, ondan sonra imzalar toplanmaya başladıktan sonraki süreç Parti tüzüğünde tarif edilmiş. Bu fikirde olan delegelerin imzaları genel merkeze gelir ve kurultay olur. Karşı çıkma gerekçemizde haklı olduğumuzu bir kez daha gördük. Doğru veya yanlış bir imza süreci başlamışken partiyi Türkiye kamuoyunda tartışmayı gereksiz buluyorum. Ben İstanbul örgüt ve delegasyonunda ortak eğilimin bu dönemde böyle bir şeyin doğru olmadığı yönünde olduğunu düşünüyorum. Mesele kamuoyu önünde rakamları tartışıyor olmamız.'' dedi.

Kaftancıoğlu, ''Seçimi kazanmak için%50 artı bir kuralı var, ama tüzükte tarif edilen olağanüstü toplanma koşulları vardır. Bir genel başkanın çağrısı ile bir de toplanan imzalar ile. Sayı yeterli olmasa bile Genel Başkan çağrı da yapabilir partiyi kamuoyunda tartıştırmamak adına.'' şeklinde konuştu.

Kaftancıoğlu, CHP'nin iç tartışmalarının medyada çok yer aldığına değinerek, ''Sadece iç tartışmamızda değil memleketin meselelerinde de davet edilmek isteriz'' dedi.

Kaftancıoğlu İl Başkanlığı pozisyonunun tartışılmasının, kadın siyasetçi olmanın zorluklarından kaynaklandığını açıkladı.

DARBE GECESİ TWEETLERİ: BUGÜN OLSA YİNE ARKASINDAYIM

Canan Kaftancıoğlu darbe gecesi tweetlerine dair ''Bugün olsa yine aynı içeriği farklı bir üslupta yazardım. Darbeye dair düşüncelerim aynı, 20 Temmuz'da ''Bu Allah'ın bir lütfudur''denildi.'' şeklinde konuştu.

Kaftancıoğlu, '' Bu büyüklük takıntısının altında ...'' diye başlayan Minareli tweetin ve peçeli genç kadın görüntüsü olan tweetin kendisine ait olmadığını ve bunlar ile ilgili yasal takip başlatıldığını açıkladı.

MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ SÖYLEMİNE BAKIŞI

Kaftancıoğlu, ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sözünü doğru bulmadığını hatırlatarak, bu konuda kendisini eleştiren CHPlilere ''Militer söylemlerden uzak kalmaya çalışırım, askerleriyiz yerine yoldaşlarıyız demişsem bu Mustafa Kemal'in bize kazandırdıklarına karşı yapılmış bir şey değildir'' şeklinde cevap verdi.

İNANÇ VE KİMLİK SİYASETİ

CHP'nin, insanların inançları kimlikleri değil sorunlar üzerinden siyaset yapıldığı zaman iktidar olacağını belirten Kaftancıoğlu, ''CHP'nin bu topraklarda yaşayanların inancı ve etnik kimliği ile hiçbir işi olmaz iktidara gelmek için de inanç ve kimlik siyaseti yapmaz'' dedi.

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