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CHP'li Karabıyık, salgında yüz yüze eğitimde yaşanan sorunları değerlendirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Kovid-19 sürecinde ihtiyacı olan bütün okullara kadrolu temizlik personeli sağlanması gerektiğini belirterek yüz yüze eğitimin başlamasının ardından okullarda derslik ve hijyen konusunda sıkıntıların devam ettiğini söyledi.

CHP'li Karabıyık, salgında yüz yüze eğitimde yaşanan sorunları değerlendirdi
AA

Karabıyık, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, salgın sürecinde yüz yüze eğitimde velileri en çok dersliklerin kalabalık olması ve sosyal mesafenin sağlanamamasının tedirgin ettiğini kaydetti.

CHP'nin bu dönemde dile getirdiği "Yer gösterin derslik yapalım." çağrısına yanıt gelmediğini belirten Karabıyık, "Kendileri de yapmadılar. Salgın öncesinde zaten sağlıklı bir eğitim yapılabilmesi için 43 binin üzerinde dersliğe ihtiyaç vardı." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yüz yüze eğitimde hijyen konusunda alınacak önlemlere ilişkin açıklamalarını anımsatan Karabıyık, şöyle devam etti:

"Sayın Bakan bu hijyen sürekli nasıl sağlanacak? Öğretmenler, maske kontrolü ve dağıtımı yapıyor, derslikleri havalandırıyor, giriş çıkışları sağlamaya çalışıyor. Nerede bu yardımcı hizmetler personeli? Kovid-19 sürecinde ihtiyacı olan bütün okullara kadrolu temizlik personeli sağlanması lazımdı. Bu neyin tasarrufu Sayın Bakan. Neden böyle bir bütçe size verilmedi ya da talep etmiyorsunuz? Derslik ve hijyen konusunda sıkıntılar devam ediyor."

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen açığı konusundaki açıklamalarına değinen Karabıyık, "107 bin öğretmen açığı olduğu söyleniyor. Bu eksikliği, günü kurtarma prensipleriyle özlük hakları olmayan, sömürülen 69 bin ücretli öğretmenle sağlamaya çalışıyorlar. Bir tarafta 700 bin öğretmen atama yapılmadan bekliyor. AK Parti'nin iktidarında çocukların ve gençlerin maksimum yararı hiç öncelenmedi. Öncelenen gelecek nesilleri ideolojik olarak şekillendirmekti." diye konuştu.

Lale Karabıyık, salgın sürecinde öğrencilerin öğrenme kayıplarının telafisine yönelik tespitlerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade etti.

-"​​​​​​​Eğitim şurasının toplanmasını umut ediyoruz"

Eğitim şurasının hala toplanmadığını belirten Karabıyık, "Şuranın toplanmasını ve eksikliklerin nasıl bir eğitim planıyla zamana yayılarak en kısa sürede kapatılacağı konusunda çalışma yapılmasını umut ediyoruz." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün yurtlarının yetersiz olduğunu da savunarak yükseköğretim öğrencilerinin sadece dörtte birinin yurtlardan yararlanabildiğini söyledi.

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