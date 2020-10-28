CHP'li Karaca, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı:

AA

Karaca, yayımladığı mesajla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

29 Ekim'in yalnızca cumhuriyetin ilanını değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunu, uyanışını, hak ve özgürlüklerin teminatının ilk adımını temsil ettiğini belirten Karaca, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, özverili halkımızın yürekten katılımıyla başlattığı Kurtuluş Mücadelesi sayesindedir ki Türkiye Cumhuriyetinin yurttaşları olarak gururla, onurla andığımız bir geçmişin mirasçılarıyız." değerlendirmesini yaptı.

Karaca, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet, hepimize aydınlık yarınlara ulaşacağımıza dair umut veriyor, azim ve kararlılığımızı çoğaltıyor. Cumhuriyetin bize armağan edildiği bu önemli günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu, kuruluşun ve kurtuluşun partisi CHP çatısı altında yer almaktan gurur duyuyorum. Cumhuriyet, günlerce uyumadan savaşan, dönmeyeceğini bile bile savaşa giden yakınını bekleyen, tüm dünyaya karşı dimdik duran halkımızın ve ülkemize uygar bir gelecek inşa etmek için çalışan Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bize en büyük emanetidir. Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açmış olduğu çağdaşlık ve medeniyet yolunda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyen, ülkeyi bir adım dahi geriye götürecek herhangi bir politika karşısında yılmayanlar, mücadeleden vazgeçmeyenleriz."