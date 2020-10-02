CHP'li Karasu'dan MEB'e EBA eleştirisi

AA

Karasu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin mart ayından buyana koronavirüs salgını ile mücadele ettiğini, bu süre zarfında birçok işyerinin kapandığını, milyonlarca vatandaşın işsiz kaldığını ileri sürdü.

İktidarın, koronavirüsle mücadelede sınıfta kaldığını iddia eden Karasu, bu süreçte en fazla mağduriyeti de çocukların yaşadığını savunarak, şunları söyledi:

"Çocuklarımız okullarına gidemiyor, eğitimlerine EBA üzerinden devam etmeye çalışıyorlar. Evinde internet dahi bulunmayan aileler var. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta 1,5 milyon çocuğun uzaktan eğitiminde sorun olduğunu belirterek 'bu bizim için problem' demişti. Sadece Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 5 binin üzerinde çocuğumuz internet altyapısının olmayışından dolayı eğitimden mahrum bırakılmıştır. Cumhuriyet, İstanbul'daki çocuğa da Ağrı'daki çocuğa da eşit fırsatlar sunar. Cumhuriyetin temel felsefesi budur. AKP iktidarında görev yapmış tüm Milli Eğitim Bakanları maalesef Cumhuriyetin bakanları olamamış, çocuklarımıza eğitimde eşitliği sağlayamamıştır."

Karasu, sorunun sadece Diyadin'de değil, seçim bölgesi Sivas dahil yurdun dört bir yanında yaşanmaya devam ettiğini dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, EBA'da yaşanan yoğunluğun sevindirici olduğunu ifade ettiğini anımsatan Karasu, "Öğrencilerin yarısından fazlası EBA'ya giriş imkanı bulamazken, EBA'da nasıl bir yoğunluk yaşanmaktadır sayın Bakan? 6 aydır sürecin bu noktaya geleceğini bildiğiniz halde neden doğru düzgün bir altyapı çalışması gerçekleştirmediniz?" diye konuştu.

Ulaş Karasu, asıl sorunun kaynağının Türk Telekom'un özelleştirmesinden kaynaklandığını savundu.

Altyapıya önem vermeyenlerin yaşanan sorunun baş sorumlusu olduğunu ileri süren Karasu, "Dünya 5G erişim hızıyla internete erişim sağlarken, Türkiye'de şehir merkezlerinde, ilçelerde internet erişiminin olmaması tam anlamıyla bir fiyaskodur." değerlendirmesinde bulundu.