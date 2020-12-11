CHP'li Kasap, engelli olmadığı halde 420 bin kişiye ödeme yapıldığını iddia etti

AA

Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında usulsüzlük yapıldığını iddia etti.

Usulsüz ödemelerin Sayıştay raporlarında yer aldığına dikkati çeken Kasap, "Engelli olmadığı halde 420 bin kişiye 6,9 milyar lira ödeme yapıldı. Bu kişilerden bir kısmının engelli raporu yok. Bir kısmının raporu ise yüzde 40'ın altında." dedi.

Konuyla ilgili daha önce CİMER'e başvurduklarını belirten Kasap, Bakanlığın kendilerine verdiği cevapta iddiaları doğruladığını ve yapılan ödemelerin yasal faiziyle birlikte geri alınacağının bildirildiğini ifade etti.

Kasap, bakanlığın iddiaları kabul etmesine rağmen haksız yapılan ödemelerin geri alınmadığının hatta silindiğinin Sayıştay tarafından tespit edildiğini öne sürdü.