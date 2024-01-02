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        Haberler Gündem 3. Sayfa CHP'li meclis üyesi ölü bulundu!

        Belediye meclis üyesi otomobilinde ölü bulundu

        Karabük'ün Safranbolu Belediyesi'nde CHP'li meclis üyesi İsmail Özgürel (78), otomobilin içinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 19:56 Güncelleme: 02.01.2024 - 19:56
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        CHP'li meclis üyesi ölü bulundu!
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        Karabük'teki olay, sabah saatlerinde Karabük- Ankara karayolu üzerinde bulunan muayene istasyonu önünde meydana geldi. Muayene istasyonu önünde otomobilde bir kişiyi direksiyonun başında hareketsiz şekilde gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Safranbolu Belediyesinde CHP'li meclis üyesi olduğu öğrenilen İsmail Özgürel´in yaşamını yitirdiği belirlendi. Özgürel´in ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği saptandı.

        Özgürel´in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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