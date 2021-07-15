CHP'li milletvekilleri Meclis'teki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı

AA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile anıtın bulunduğu alana gelen CHP'li milletvekilleri, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için saygı duruşunda bulundu.

Özel, burada yaptığı konuşmada, CHP Grubu'ndaki milletvekilleriyle 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde, 251 şehidin hatıraları önünde saygıyla eğildiklerini, gazileri de minnetle andıklarını ifade etti. 15 Temmuz gecesi, kanlı darbe girişiminden haberdar oldukları anda Ankara'da bulunan bütün CHP milletvekilleriyle önce Genel Merkez'de bir araya geldiklerini anımsatan Özel, burada yaptıkları kısa değerlendirmeden sonra Cumhuriyet'i, Meclis'i kuran partinin, her darbenin öncelikli hedefi Meclis'e sahip çıkmasının en doğru yaklaşım ve Meclis'in en doğru direnme mevzi olacağını kararlaştırdıklarını anlattı. Özel, "O sırada irtibat kuramadığımız, İstanbul'a doğru havada olan Genel Başkan'ımıza, yere indiğinde bu düşüncemizi ifade ettiğimizde, kendisinin de en hızlı vasıtayla Ankara'ya dönüp, Meclis'e geleceğini, Meclis'te yapacağımız değerlendirmelerde demokrasinin yanında, darbenin karşısında olduğumuzu ifade etmemiz gerektiğini grubumuza bildirdi. Biz Meclis'e geldik ve herkesin bildiği o oturum gerçekleşti. O günkü irademiz, yüz yıllık bir partinin seçimleri kazandığı-kaybettiği, darbelere teslim olmadığı, her darbeden zarar gördüğü ve demokrasinin arkasında olduğu yönündeydi." diye konuştu.

15 Temmuz'dan sonra gelinen sürecin, Türkiye siyasetinde 15 Temmuz'u siyasi açıdan araçsallaştırma sürecine evrildiğini savunan Özel, şöyle devam etti:

"Bazı ittifaklar, o günü kendi doğum günleri olarak ilan ettiler. 15 Temmuz'u hep birlikte sahiplenmek yerine, 'Bizim 15 Temmuz'umuz ve siz yoktunuz'a dönüştürmeye çalışan bir anlatı içine girdiler. Bugün Meclis'te özel oturum yapılmamasının başka bir sebebi başka bir izahı yoktur. Meclis'te daha önce yapılan özel oturumları iki yıldır yapmıyorlar. Burada törenler düzenleyip, o törende sadece bir partinin genel başkanının ve Meclis Başkanı'nın konuşmacı olmasının bir başka izahı yoktur. Bugün yaratılmaya çalışılan, dayatılan tek seslilik, tek partililik, bugün bu ders çıkarılması gereken olayda ortaklaşamamak gerçekten Türkiye'yi yönetenlerin nasıl bir yanlış içinde olduğunu göstermektedir."

Özel, CHP Grubu olarak demokrasinin yanında, her türlü darbenin, vesayetin karşısında olduklarını, bundan sonra da milli iradeyi hiçe sayan, milli irade kararlarını yok sayan, itiraz eden, direnen, milli irade ve demokrasi dışı çabaya yeltenenlerin karşılarında dimdik duracaklarını kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Özel'in açıklamasının ardından CHP'li milletvekilleri, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın da yer aldığı Meclis bahçesindeki bombanın atıldığı alana karanfil bıraktı.