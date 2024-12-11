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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'li milletvekillerine uzmanlardan Suriye bilgilendirmesi | Son dakika haberleri

        CHP'li milletvekillerine uzmanlardan Suriye bilgilendirmesi

        CHP Dış Politika Danışma Kurulu, Suriye gündemiyle toplandı. Toplantı 4 saat sürdü. Ardından Meclis'teki bilgilendirme CHP'nin Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Gölge Bakan MYK Üyesi İlhan Uzgel ve Milli Güvenlik Bakanlığından Sorumlu MYK Üyesi Yankı Bağcıoğlu tarafından yapıldı.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 11.12.2024 - 13:05 Güncelleme: 11.12.2024 - 13:05
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        CHP'li vekillere Suriye bilgilendirmesi
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        CHP'li milletvekillerine partinin dış politika ve milli güvenlik uzmanı isimler Suriye konusunda bilgilendirme yaptı. Yankı Bağcıoğlu harita ile askeri durum değerlendirmesi yaparak sınır güvenliği hakkında bilgi verdi.

        İlhan Uzgel ise, Suriye'deki gelişmelerin iç siyasete yansımalarını değerlendirdi. Ayrıca, Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanmasının önemsendiği ve Suriye'nin geleceğine Suriyelilerin karar vermesi gerektiği kaydedildi.

        GÖÇMENLERİN GERİ DÖNMESİ İÇİN ENGEL KALMADIĞI VURGULANDI

        Tüm etnik grupların kucaklanacağı bir yönetimin oluşmasının önemine vurgu yapıldı. Özerk yapıların da Türkiye için risk yaratabileceği ifade edildi. Sınırlarda tek ve bütün bir Suriye ordusu olmamasının risk yaratacağına dikkat çekildi. Ayrıca göçmenlerin geri dönmesi için bir engel kalmadığı vurgulandı.

        ÖZEL, GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNÜN KALDIRILMASINI İSTEYECEK

        Önümüzdeki günlerde geçici koruma statüsünün kaldırılması için çağrı yapılacağı o çağrının da bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geleceği belirtildi. Önümüzdeki hafta da emekli büyükelçi ve İstanbul Milletvekili Namık Tan CHP'li vekillere bilgilendirme yapacak.

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