CHP'li Özel'den Mersin saldırısı açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika
ABONE OL

CHP'li Özel: Mersin'den gelen bilgiler saldırganın o kişi olmadığı noktasında

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mersin'de polisevi saldırısını gerçekleştiren teröristler arasında CHP'nin raporunda yer alan Dilşah Ercan'ın bulunmadığı yönünde iddialar olduğunu söyleyerek, "Saldırgan o da çıksa pozisyonumuz değişmez, çıkmasa da değişmez. Bir ifade üzerinden CHP'ye saldıranlar, tek argüman bunu koyanlar ne diyecekler ona bakacağız" dedi

CHP'li Özel: Mersin'den gelen bilgiler saldırganın o kişi olmadığı noktasında
CHP'li Özel'den Mersin saldırısı açıklaması
0:00 / 0:00
DHA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM´de basın toplantısı düzenledi. Özel, partisinin 2013 yılında yayımladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'na değinerek, bu rapor üzerinden partisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Gelinen noktada birtakım gelişmeler olduğunu ve bunların konuşulması gerektiğini belirten Özel, "CHP'nin bundan 11 yıl önce çalışmalarını yaptığı ve bundan 10 yıl önce kamuoyuyla paylaştığı raporda bir isim geçiyor. O isim üzerinden saldırıyı yapan terörist olarak, 'CHP'nin raporunda var' diyorlar. Bunu çok net olarak söyleyelim. O isim rapor hazırlanırken içeride; ama daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 4'üncü Yargı Paketi'yle, yani Abdullah Öcalan'la görüştükleri müzakereler sonucunda, verdikleri kararla cezaevlerinin boşaldığı 4'üncü Yargı Paketi'yle salıverilmiş. O salıverilmeden sonra raporumuz yayımlanmış. Şimdi iddia o ki; aslında saldırgan o değil, 'parmak izi tutmadı, saldırgan bir başkası' dendi. Ama biz buna sığınmadık hiç. Saldırıyı yapan oymuş veya değilmiş; bizim meselemiz terörü kınamaktır. Dün Mersin'den gelen bütün bilgiler saldırganın o kişi olmadığı noktasındaydı. Artık bir açıklama yapmak durumundalar. Saldırgan o da çıksa pozisyonumuz değişmez, çıkmasa da değişmez. Bir ifade üzerinden CHP'ye saldıranlar, tek argüman bunu koyanlar ne diyecekler ona bakacağız" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

41 yıl hapisle aranan hükümlü, sahte kimlikle yakalandı
GÜNDEM 41 yıl hapisle aranan hükümlü, sahte kimlikle ...
Maganda kâbusu! Trafikte tartıştığı kişiye ateş açtı
GÜNDEM Trafikteki kâbusta magandalar yakalandı!
Kâbus bitmiyor! Son 9 ayda 16 tane daha
GÜNDEM Kâbus bitmiyor! Son 9 ayda 16 tane daha
Son dakika: Aydın'da kaçak göçmen operasyonu! 95 kişi yakalandı
GÜNDEM Aydın'da kaçak göçmen operasyonu! 95 kişi yakalandı
Son dakika haberi: TSK vurdu! 140 km derinliğe harekat!
GÜNDEM TSK vurdu! 140 km derinliğe harekat!
Çanakkale'de korkutan orman yangını!
GÜNDEM Çanakkale'de korkutan orman yangını!
Son depremler tablosu 29 Eylül | Kandilli ve AFAD son dakika deprem haberleri
GÜNDEM Son depremler tablosu
Feci olay! Üzerlerine ağaç devrilen 2 kişi öldü!
GÜNDEM Feci olay! Üzerlerine ağaç devrilen 2 kişi öldü!
Alacak tartışmasında bıçakla öldürüldü
GÜNDEM Alacak tartışmasında bıçakla öldürüldü
Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ne zaman açılacak 2022? Sabiha Gökçen metrosu açılış tarihi açıklandı mı? Sabiha Gökçen metrosu durakları...
GÜNDEM Sabiha Gökçen metrosu ne zaman açılacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.