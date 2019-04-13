CHP'li Öztrak'tan Bahçeli'ye yanıt

Öztrak'ın açıklamaları şöyle;

"İstanbul'un seçilmiş büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Sandıkta netice alamıyorsan başka yollara başvurma diyen sarayın kibirli kişisinin içine düştüğü durum içler acısıdır. Millete musallat olup daha fazla huzursuz etmeyin. Milletle kavga etmeyi bıraksınlar, milletin gönlünün yeniden nasıl kazanırız diye düşünsünler. Milletimiz aş ve iş gibi çok büyük dertlerle uğraşıyor. Bugün faiz yüzde 22'yi geçti. Tamamlanmış, bitmiş İstanbul seçimini artık daha fazla kaşımayın. Mutfakta tencereler boş, millet borç yükünden inim inim inliyor. Milletin vaktini daha fazla çalmayın. Artık ekonomik meselelere kafa yorun. Türkiye'de krizin yükünü vatandaşın omzuna bırakan sunumu şimdi yurt dışında yapıyormuş. Çalışanların kıdem tazminatını fona aktaracağız. Bu bir program değil. Öngördüğünüz şey kendi çıkardığınız krizin yükünü vatandaşın omzuna yüklemektir. Yabancılar damadı da damadın sunumunu da beğenmemiştir. Seçimle gelip seçimle gitmeyen bir hükümete paralarını emanet ekmek istemezler.

MİLLET ONLARA GEREKEN CEZAYI KESER

(Bahçeli'nin açıklamaları) İsteyen istediği sonucu çıkarabilir. Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Bir gerçek var bundan önceki yerel seçimlerde ülkemizin yüzde 25'inde belediye hizmeti veren CHP'ye milletimiz şimdi nüfusun yüzde 45'ini emanet etmiştir. Gerçek budur. Onun dışındakiler açıkçası kendi değerlendirmeleridir. Bizim belediye başkanlarımızı çalıştırmayacaklarını söylüyorlar. Hiç merak etmeyin millet onları oraya getiriyorsa bundan sonra dönemde de millet onlara gereken cezayı keser.

Verilecek karar açık seçik ortada. Ama iktidar temsilcisinin de YSK'daki karar olma süreci sürekli uzatılıyor. Bu uzadıkça da tedirginlik artıyor. Ekonomik olarak da tedirginlik artıyor. Biz yabancıların söylediğini söylemiyoruz. Ben tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Artık kimsenin bu işleri taşıyacak gücü kalmadı. Artık gündemimize dönelim"