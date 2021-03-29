CHP'li Şahin:

AA

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ilköğretim okullarında her gün dersler başlamadan önce "Öğrenci Andı" okunmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na geçen hafta sunduklarını belirtti.

Öğrenci andının, ülke bütünlüğü çerçevesinde vatan sevgisini, cumhuriyet ideallerini, Atatürk sevgisini barındıran bir metin olduğunu dile getiren Şahin, "Metin, özü itibarıyla herhangi bir etnik kökeni dışlamamakta, kimseyi ayrıştırmamaktadır. Saygı ve sevgi kavramını içselleştirip çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmayı hedef göstermektedir." diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin, göreve başlarken ant içtiklerine işaret eden Şahin, "Andımız bir yemin metnidir, İstiklal Marşı ile karşılaştırılması uygun değildir." dedi.

Şahin, Öğrenci Andı'nın kaldırılmasının hem Anayasa'ya hem de kanunlara aykırı olduğunu savundu.