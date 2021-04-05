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CHP'li Şahin, bazı emekli amirallerin açıklamasını doğal karşıladığını söyledi

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, emekli olmuş bazı amirallerin uzmanlık alanlarındaki düşüncesini açıklamasını doğal karşıladığını söyledi.

CHP'li Şahin, bazı emekli amirallerin açıklamasını doğal karşıladığını söyledi
AA

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir'de 20 gün yatak bekleyen Aslı Özkısırlar'ın yaşamını yitirmesinde ihmaller olduğunu öne sürdü. Koronavirüs nedeniyle yoğun bakım yatak kapasitelerinin had safhaya geldiğini, kronik hastalıkları olan hastaların evlerinde yaşamını yitirdiklerini iddia eden Şahin, şöyle konuştu:

"Aslı Özkısırlar'ın yaşamını yitirmesine sebep olan 'sağlıkta dönüşüm' denilen rant sistemidir. Hastaneler, salgının başlangıcından itibaren ayrılıp riskli grup ile bulaşıcı grubu karşı karşıya getirmememiz gerekirdi. Maalesef Sağlık Bakanlığının şehir hastanesi sistemiyle hastaneleri ayırmak mümkün olamamıştır. Kronik hastalıkları bulunan ve tedaviye ihtiyacı olanlar, hastaneye yeteri kadar başvuramamaktadır ve evlerinde hayatını kaybetmektedir. Şehir hastaneleri değil devlet hastanesi yapmış olsaydık, elimizde bulunan yatak kapasitesinin 2 katı yoğun bakım yatağı olacaktı ve Aslı gibi kızlarımızın hayatlarını kaybetmeyecekti. 3 yılda şehir hastanelerine verdiğimiz kira ve hizmet bedeli ile 55 tane 500 yataklı devlet hastanesi yapabilirdik. Şehir hastaneleri sistemi vatandaşlarımızın canına mal olmaktadır. Bundan dönülmelidir. Biran önce kamulaştırılarak devlet hastanesi statüsüne kavuşturulması hayati durum arz etmektedir."

Şahin, Sağlık Bakanlığından, Mart 2020 tarihinden itibaren Koronavirüs dışında kronik hastalıklardan ölenlerin sayısını ve bunun geçmiş yıllara göre oranını öğrenmek istediğini söyledi.

Şahin, emekli amirallerin açıklamasıyla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

"Gündemi değiştirmek üzere yapılmış bir çabadır. Gerçek gündem işsizlik ve geçim sıkıntısıdır. Düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde haklarını kullanmışlardır. Terörist başının kardeşi TRT'ye çıkıp açıklama yapması düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilirken emekli olmuş amirallerin uzmanlık alanlarındaki düşüncesini açıklamasını doğal olarak karşılıyorum."

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