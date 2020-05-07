CHP'li Şahin:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

CHP'li Şahin: "Kovid-19 salgını gerekçe gösterilerek şehir hastaneleri kamulaştırılabilir"

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid,19) salgınının şehir hastanelerinin kamulaştırılması için mücbir sebep olduğunu ifade ederek, "Kovid-19 salgını gerekçe gösterilerek şehir hastaneleri kamulaştırılabilir." dedi.

CHP'li Şahin:
AA

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, şehir hastaneleri için devletin 25 yıl döviz bazında kira ödeyeceğini, döviz kuru arttıkça bu kiraların artacağını belirterek, "Bir şehir hastanesi için bir yılda ödediğimiz kira ve hizmet bedeliyle o hastaneyi yapma imkanımız var. Madem bir yılda ödediğimiz kirayla bu hastaneleri yapıyorsak, neden biz 25 yıl boyunca bu hastanelere kira vermek zorundayız?" diye konuştu.

Şahin, bir milletvekili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da Sağlık Bakanlığı'ndan da şehir hastanelerinin kira bedelleriyle ilgili bilgi alamadıklarını ileri sürerek, bu bedellerin kamuoyu ile paylaşılmasını istedi.

CHP'nin şehir hastanelerinin kamulaştırılması için Meclis Başkanlığı'na verdiği bir kanun teklifi bulunduğunu kaydeden Şahin, "CHP olarak şehir hastanelerine karşı değiliz. Hastaneler üzerinden yapılan yolsuzluklara ve soyguna karşıyız. Ülkemizin etkisi altında kaldığı bu koronavirüs salgını şehir hastanelerinin kamulaştırılması için mücbir sebeptir. Bu Kovid-19 salgını gerekçe gösterilerek şehir hastaneleri kamulaştırılabilir. Bunu iktidarın dikkate almasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Oğlunu haraç çetesinin öldürdüğünü iddia etti!
GÜNDEM'Oğlumu haraç çetesi öldürdü' iddiası!
Son dakika haberler... Koyunları şehir merkezinden geçiren sürü sahibine 288 lira ceza kesildi!
GÜNDEMO kentin merkezinde inanılmaz görüntü!
Son dakika akılalmaz olay... Bu ev kendiliğinden yanıyor! - Haberler
GÜNDEMBu ev kendiliğinden yanıyor!
Son dakika haberler... Hatay’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı!
GÜNDEMAmbulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı!
Melikşah Altuntaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Melikşah Altuntaş hakkında
GÜNDEMMelikşah Altuntaş kimdir?
Son dakika haberi Danıştay'ın yeni başkanı belli oldu!
GÜNDEMDanıştay'ın yeni başkanı belli oldu!
Sahurda hayvanlara yem verip geldi, kocasını boğazı kesili buldu
GÜNDEMAhıra gidip geldi, boğazı kesili buldu
Bartu Küçükçağlayan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bartu Küçükçağlayan hakkında
GÜNDEMBartu Küçükçağlayan kimdir?
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nel
GÜNDEMTarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Son dakika haberler... Kapalıçarşı kapılarını açmaya hazırlanıyor
GÜNDEMKapalıçarşı ile ilgili flaş gelişme!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X