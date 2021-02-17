CHP'li Sarıbal:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

CHP'li Sarıbal: "Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz her gün biraz daha zarar ediyor"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz her gün biraz daha zarar ediyor. Sütten ve etten para kazanamadıkları sürece hayvancılık sektörünün ayakta kalması mümkün değil." dedi.

CHP'li Sarıbal:
AA

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 1 yılda yem fiyatlarının yüzde 60, çiğ sütün yüzde 22, dana karkas et fiyatının yüzde 16, kuzu karkas et fiyatının yüzde 18 arttığını söyledi.

Tarımın her alanında ciddi sorunlar yaşandığını savunan Sarıbal, pandemi sürecinde çiftçilerin içinde bulunduğu sorunların katlanarak devam ettiğini iddia etti. Besicilerin, ürettiği etten, süt üreticinin de sattığı sütten para kazanamadığını, bunun en önemli nedeninin, hayvancılığın yüzde 70'ini oluşturan yem girdilerinin artması olduğunu öne süren Sarıbal, "Bugün süt üreticisi de besi üreticisi de zarar ediyor. Bu, sürdürülebilir bir durum değil. Sektörün para kazanabilmesi için, örneğin, süt/yem paritesinin en az 1,50 yani 1 litre ile 1 kilo 500 gram yem alabilmesi gerekir. Aksi takdirde üreticiliği sürdürmesi mümkün değil." diye konuştu.

Hayvancılığın bir diğer önemli sorununun da meralar olduğuna dikkati çeken Sarıbal, AK Parti hükümetleri döneminde mera ıslahının istenilen seviyede yapılmadığını ileri sürdü.

Sarıbal, 2003-2020 yılları arasında 130 milyon ton yem hammaddesi ithal edildiğini, karşılığında 58 milyar dolardan fazla para ödendiğini belirtti.

Yalnızca 2020'de ithal edilen 12,4 milyon ton yem hammaddesine 5 milyar dolardan fazla para ödendiğini anlatan Sarıbal, "2019'da 13 milyon ton yem hammaddesi ithalatıyla miktar olarak, 2020'de ithalata ödenen 5 milyar dolarlık para ile Cumhuriyet dönemi rekoru kırıldı. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz her gün biraz daha zarar ediyor. Sütten ve etten para kazanamadıkları sürece hayvancılık sektörünün ayakta kalması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Süt hayvanlarının kesime gittiğini, bunun önüne geçilmezse besi hayvanlarının kesim fiyatlarının da düşmeye başlayacağını dile getiren Sarıbal, "Sektör iki koldan zarar görecek ve hayvancılığımız ciddi bir krize girecek." dedi.

Sarıbal, sorunun çözümüne ilişkin önerilerini şöyle sıraladı:

"Süt fiyatları yeniden belirlenmeli ve süt/yem paritesi 1,5 seviyesine getirilmeli. Besiciler kestirdiği 1 kilo et karşılığında en az 30 kilo besi yemi alacak şekilde kesim fiyatları belirlenmeli, gerekirse ESK devreye girerek müdahale etmeli. Yem destekleri arttırılmalı. Özellikle küçük aile çiftçileri desteklenmeli. Hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde ulusal mera ıslah programı derhal devreye girmeli. Meralar üreticilerin hizmetine sokulmalı."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Gara şehidinin babası anlattı: Farklı ülkelerden arandık! - Haberler
GÜNDEMGara şehidinin babası anlattı: Farklı ülkelerden ...
Son dakika haberi Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem
GÜNDEMTunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem
SON DAKİKA: İstanbul'un karı nereye gidiyor? Barajlarda doluluk oranı açıklandı - Haberler
GÜNDEMİstanbul'un karı nereye gidiyor?
CANLI | Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert Gara tepkisi - Haber
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Gara ...
Doğan Cüceloğlu'nun cenaze programı belli oldu - Haberler
GÜNDEMDoğan Cüceloğlu'nun cenaze programı belli oldu
Son dakika haberi: Sokak ortasında sopayla dövdüler! - Haberler
GÜNDEMSokak ortasında sopayla dövdüler!
ADALET İSTİYORUM! Son dakika: Duygu Delen'in şüpheli ölümünde yeni gelişme! - Haberler
GÜNDEMDuygu Delen'in şüpheli ölümünde yeni gelişme!
SON DAKİKA! YÖK'ten üniversitelerde yüz yüze eğitim kararı - Haberler
GÜNDEMYÖK'ten yüz yüze eğitim kararı
VİCDANSIZLAR! Son dakika... Adana'da dehşet! Takip, darp ve cinayet!
GÜNDEMAdana'da dehşet! Takip, darp ve cinayet!
Son dakika: Antalya'da sazlık alanda yangın! - Haberler
GÜNDEMAntalya'da sazlık alanda yangın!