CHP'li Sarıbal:

AA

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün Dünya Pamuk Günü olduğunu söyledi.

Türkiye'nin pamuk üretiminde 6, tüketiminde ise 4. sırada olduğunu belirten Sarıbal, pamuğun, alternatifinin bulunmadığına işaret etti.

Sarıbal, Türkiye'nin yılda yaklaşık 1,7 milyon ton lifli pamuk kullandığını, ancak bunun yarısının ithal edildiğini dile getirerek, "Oysa ülkemizde ihtiyacımız olan bu miktarda pamuğu rahatlıkla üretebilecek toprağımız, suyumuz, iklimimiz, çiftçimiz var. Sorun, iktidarın yanlış tarım politikalarıdır." diye konuştu.

Türkiye'de, 2002'de 7,2 milyon dekar alanda pamuk ekilirken, bu alanın 2019 yılında yüzde 34 azalışla 4,8 milyon dekara düştüğünü anlatan Sarıbal, pamuk ekim alanının bu yıl yaklaşık 3,5 milyon dekara indiğini ifade etti.

Sarıbal, pamuk üretim alanlarındaki azalışın ülke ekonomisinde ciddi kayba yol açtığını öne sürerek, "Bu yıl pamukta beklenen rekolte 620 bin ton civarında. Kayıp çok açık şekilde görünüyor. Geçen yıl 913 bin ton ithalatımız vardı. Bu yıl pandemi nedeniyle tekstil sektörü ciddi bir kriz içerisinde. Pamuk talebi daha az görünüyor olmasına rağmen Türkiye'nin 2020 yılında pamuk ithalatının 1 milyon ton olma ihtimali var. Bunu, ağustos ayı itibarıyla 720 bin ton pamuk ithalatı için 1,1 milyar dolar ödememizden anlıyoruz. Pamuk ithalatı, yanlış politikalar nedeniyle adeta özendiriliyor." şeklinde konuştu.

AK Parti'nin iktidarda olduğu dönem boyunca 14 milyon tonluk pamuk ithalatına toplam 23,3 milyar dolar ödendiğini belirten Sarıbal, bu tutarın çok daha azının üreticiye destek amaçlı ödenmesi halinde Türkiye'nin tüm pamuk ihtiyacını kendi topraklarından karşılayabileceğini söyledi.

Orhan Sarıbal, mevcut pamuk fiyatları ile çiftçinin ayakta kalamayacağını savunarak, "Bugün üretilen pamuğun bir kilogramının çiftçiye getirisinin 6 lira olması gerekiyor. Girdiler, döviz kurundaki artış nedeniyle daha da artacağı için çiftçinin gelecek yıl üretim yapabilmesi ve ayakta kalabilmesi sağlanmalı. Pamukta prim tutarı kilogram başına 1,5 lira olmalı. Bunun altında açıklanacak rakam, çiftçinin pamuk üretiminden daha da uzaklaşacağını gösterecektir." dedi.

CHP'li Sarıbal, çiğ süt fiyatlarına ilişkin de "Döviz kurundaki artış nedeniyle girdi maliyetleri artmışken, çiftçi bu işi nasıl sürdürsün? Bu yöneticilere açık bir mesaj; alın iki hayvan da siz bakın bakalım. Üretin eti, üretin sütü. Başarabilecek misiniz?" ifadelerini kullandı.