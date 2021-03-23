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CHP'li Süllü, kadınların İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmak konusunda çok kararlı olduğunu belirtti

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanvekili ve CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, kadınların İstanbul Sözleşmesi'ne, kazanılmış haklarına sahip çıkmak konusunda çok kararlı olduğunu söyledi.

CHP'li Süllü, kadınların İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmak konusunda çok kararlı olduğunu belirtti
AA

Süllü, CHP'li kadın milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nden çekilme kararının hukuken yok hükmünde olduğunu, sözleşmenin yürürlükte olduğunu öne sürdü.

Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nin, aynı yıl TBMM'de grubu bulunan tüm partilerin ortak uzlaşısıyla kabul edilerek onaylandığını anımsatan Süllü, "Biz bu hukuksuz kararı tanımıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin, toplumdaki kadın erkek eşitsizliğini gidermeye yönelik olması nedeniyle başta bu Meclisin çatısı altında kurulu KEFEK Komisyonu üyeleri olmak üzere tüm kadın milletvekillerini de yeminlerini hatırlamaya çağırıyoruz. Meclisi göreve çağırıyoruz. Tüm milletvekillerini görevini yapmaya, kadınların hak mücadelesine sahip çıkmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Süllü, 46 ülkenin imzaladığı uluslararası sözleşmenin feshinin söz konusu dahi olamayacağını savunarak normlar hiyerarşisinde kanunların üzerinde yer alan TBMM tarafından onaylanan bir uluslararası sözleşmenin usulde ve yetkide paralellik ilkesi gereği, tek yanlı idari bir işlemle kaldırmasının mümkün olmadığını öne sürdü.

Temel haklar, kişi hakları ve ödevlerinin Cumhurbaşkanı kararıyla ortadan kaldırılamayacağı ve düzenlenemeyeceğinin Anayasa hükmü olduğunu dile getiren Süllü, Cumhurbaşkanının yetkisi olmayan bir idari karar tesis edemeyeceğini söyledi.

Kazanılmış haklardan geri adım atmama konusunda büyük bir toplumsal muhalefet olduğunu savunan Süllü, "Kadınlar İstanbul Sözleşmesi'ne, daha doğrusu kazanılmış haklarına sahip çıkmak konusunda çok kararlılar. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu konuda çok kararlıyız. Kadınlar ve sivil toplum örgütleri ile birlikte bu süreçte mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

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