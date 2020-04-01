CHP'li Tanrıkulu, infaz düzenlemesini yetersiz buldu

AA

Tanrıkulu, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs nedeniyle vatandaşlara "evde kal" çağrısı yapılırken, 300 bine yakın tutuklu ve hükümlünün cezaevlerinde salgın tehdidi ile beklediğini, infaz düzenlemesinin ise birçok eksiklik içerdiğini ileri sürdü.

Tutukluyken Kovid-19 testi pozitif çıkan Mardin Mazıdağı eski Belediye Başkanı Nalan Özaydın'ın durumunun, koronavirüsün cezaevlerine bulaştığının göstergesi olduğunu iddia eden Tanrıkulu, "AKP'nin Meclis'e getirmeye hazırlandığı tasarı yetersizdir. Siyasi saiklerle tutulan kişileri kapsayan yeni bir taslak hazırlanmalı, hamile ve bebeklilerin yanı sıra haklarında bir mahkumiyet kararı olmayan gazeteci, hukukçu, siyasetçiler de görmezden gelinmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Cezaevlerinin, hijyenin ve izolasyonun en zor olduğu yerler olduğu aşikar olup, cezaevlerinde tedbirler yetersizdir. Koronavirüs dünyayı tehdit altına alırken ve Türkiye'de de hızla yayılırken, izolasyon ve hijyen çağrıları cezaevlerinde uygulanamayacaktır. Çok sayıda cezaevinde kapasite aşılmış olup, salgının cezaevlerine sirayeti akabinde kitlesel ölümlerin yaşanması olasıdır. Tutuklamanın yerine geçecek adli kontrol yöntemleriyle tutukluların cezaevlerinden çıkışının sağlanmaması halinde cezaevlerinde meydana gelecek ölümlerden yargı, 'yaşam hakkı' bakımından sorumlu olacaktır. "