CHP'li Taşkın pandemi sürecinin otizmli ve down sendromlu bireylere etkisiyle ilgili rapor hazırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

CHP'li Taşkın pandemi sürecinin otizmli ve down sendromlu bireylere etkisiyle ilgili rapor hazırladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, "Haklarının korunması, geliştirilmesi, arttırılması için ulusal ve uluslararası yasalar ile sözleşmelerin varlığına rağmen engelli hakları, Türkiye'de ne yazık ki kağıt üzerinde kalmakta, engelliler uygulamada bu haklardan yeterli şekilde yararlanamamaktadır." ifadesini kullandı.

CHP'li Taşkın pandemi sürecinin otizmli ve down sendromlu bireylere etkisiyle ilgili rapor hazırladı
AA

Taşkın, yazılı açıklamasında, "Otizmli ve Down Sendromlu Bireylerin Kovid-19 Pandemisiyle Derinleşen Sorunları ve Çözüm Önerileri" başlığıyla rapor hazırladığını belirtti.

Otizmli ve down sendromlu bireylerle ilgili çalışan sivil toplum örgütleri ve bağımsız uzmanlarla yapılan görüşmelerle raporun şekillendiğini aktaran Taşkın, şöyle devam etti:

"Engelli hakları bir bakım ya da rehabilitasyon sorunu değil eşitlik, adalet ve yurttaşlık sorunudur. Sosyal devlet, engellilik türü ne olursa olsun, engelli vatandaşına insanlık onuruna yakışır ve topluma tam katılımlı bir hayat sağlayacak hizmetleri eksiksiz olarak sunma sorumluluğu ve bilinci içerisinde olan devlettir. Haklarının korunması, geliştirilmesi, arttırılması için ulusal ve uluslararası yasalar ile sözleşmelerin varlığına rağmen engelli hakları, Türkiye'de ne yazık ki kağıt üzerinde kalmakta, engelliler uygulamada bu haklardan yeterli şekilde yararlanamamaktadır."

Taşkın, raporda, Kovid-19 salgınında otizmli ve down sendromlu bireyler ile ailelerinin derinleşen sorunlarına işaret edildiğini, çözüm önerilerinin sıralandığını kaydetti.

Otizm Eylem Planı'nın acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Taşkın, "Down Sendromu, Otizm Ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti İle İlgili Bireylerin Ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu bir an önce uygulanmaya başlanmalıdır." ifadesine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

40 ilde teröre PENÇE! Son dakika PKK/KCK operasyonu: 718 gözaltı
GÜNDEM40 ilde PKK/KCK operasyonu: 718 gözaltı
YASTAYIZ... Son dakika: 13 şehidin ateşi kor gibi düştü! İşte en acı selam
GÜNDEMEn acı selam!
Son dakika haberi Bakan Akar ve Soylu gündem dışı konuşma yapacak
GÜNDEMBakan Akar ve Soylu gündem dışı konuşma yapacak
OYUN FELAKETİ| Son dakika: Vuran 13, vurulan 12...
GÜNDEMÇocuğun tüfekle oyunu korkunç bitti
CANİ| Son dakika: Tüyler ürferten cinayet! Öldürüp videoya çekti
GÜNDEMSevgilisini öldürüp videoya çekti!
Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ertelendi mi? MEB son dakika gelişmesi
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?
Öğretmenler ne zaman aşılanacak? Öğretmenlere aşı zorunlu mu? Bakan Selçuk açıkladı
GÜNDEMÖğretmenler ne zaman aşı olacak?
2021 yılı resmi tatilleri belli oldu! 2021 yılında dini bayramlar ve resmi tatiller hangi güne denk geliyor?
GÜNDEM2021 yılı resmi tatilleri ne zaman?
MARMARA İÇİN UYARI! Son dakika: Marmara için fırtına uyarısı! - Meteoroloji Haberleri
GÜNDEMDikkat! Marmara için önemli uyarı!
SON DAKİKA! Şanlıurfa'da tartıştığı eşine kurşun yağdırdı! - Haberler
GÜNDEMTartıştığı eşine kurşun yağdırdı!