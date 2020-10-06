CHP'li Tutdere:

AA

Tutdere, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, dünyada ve Türkiye'de pandemiyle bir savaş yürütüldüğünü belirterek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Virüsün yayılma hızının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde arttığını ifade eden Tutdere, salgının kontrol altına alınması için birtakım tedbirlerin aciliyet taşıdığını kaydetti.

Tutdere, verilere göre Adıyaman'da vaka sayısının Kurban Bayramı'ndan bu yana hızla arttığını, sağlık tesisleri ve altyapının yetersiz olduğunu öne sürdü.

Pandemi hastanesi olarak hizmet veren şehir merkezindeki hastanede yığılma olduğunu ve virüsün yayılmasına hastanenin de kaynaklık ettiğini savunan Tutdere, ilde her gün onlarca vatandaşın bu mücadelede hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Tutdere, Adıyaman'daki sağlık çalışanlarının özverili ve gayretli çalışmalarına rağmen virüsün durdurulamadığını söyledi.

Tutdere, virüsün yayıldığı bütün iller için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulunduğunu belirterek, hastanelerde normal hastalar ile Kovid-19 hastalarının izolasyonunu sağlayacak bir mekanizmasının oluşturulması gerektiğini bildirdi.

Adıyaman'da hastanenin bahçesine ya da yakınına bir sahra hastanesi kurulmasının aciliyet arz ettiğini belirten Tutdere, izolasyonun böyle sağlanabileceğini kaydetti. Tutdere, valiliğin de tedbirleri gözden geçirerek, yeni tedbirler alması gerektiğini savundu.

Vatandaşların da Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara uymasını isteyen Tutdere, virüsle mücadelede başarıya ulaşmanın yolunun kurallara uymaktan geçtiğini söyledi.