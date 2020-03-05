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CHP'li Tutdere: "Sarmalık tütün yasal güvenceye kavuşturulsun" - TBMM



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin konuşması

CHP'li Tutdere: "Sarmalık tütün yasal güvenceye kavuşturulsun" CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, sarmalık tütünün yasal güvenceye kavuşturulmasını istedi.Tutdere, Mecliste yaptığı basın toplantısında, Adıyaman'ın sarmalık tütünün merkezi olduğunu ifade etti.Son günlerde İçişleri Bakanlığının yaptığı uygulamalar nedeniyle çiftçilerin büyük mağduriyet yaşadığını ileri süren Tutdere, özellikle son iki haftadır Bolu, Gerede ve Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde tonlarca tütüne el konulduğunu ve bu tütünün imha edildiğini söyledi.Tütünün kaçak olmadığını, üretimi serbestken pazarlamasının yasaklandığını dile getiren Tutdere, tütüncünün ekmeğine el uzatılmamasını istedi. Yurt dışından gümrüksüz tütün girişi olduğunu ileri süren Tutdere, yerli tütüne sahip çıkılması gerektiğini belirtti.Tutdere, sarmalık tütünün yasal güvenceye kavuşturulması gerektiğini ifade ederek, iktidarın söz verdiği taahhütleri yerine getirmesinin önemli olduğunu kaydetti.Bir gazetecinin TBMM Genel Kurulunda dün yaşanan kavgaya ilişkin görüşünü sorması üzerine Tutdere, kavga olduğu sırada Genel Kurulda bulunmadığını söyledi.Abdurrahman Tutdere, yaşananların TBMM'nin manevi kimliğine yakışmadığını ve Meclis'in milletin evi olduğuna dikkati çekerek, bu olayların bir daha tekrarlanmamasını diledi.