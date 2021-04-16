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CHP'li Ünsal, virüsün yayılması ve can kayıplarından AK Parti'nin sorumlu olduğunu savundu

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, "Virüsün yayılmasının ve can kayıplarının tek sorumlusu, tedbir almayan, aşı bulamayan, ülkeyi de artık yönetemeyen AK Parti'dir." dedi.

CHP'li Ünsal, virüsün yayılması ve can kayıplarından AK Parti'nin sorumlu olduğunu savundu
AA

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin nüfusa oranla yeni vaka sayısında dünya birincisi olduğunu söyledi.

Bilimi Kurulunun "siyasetçilerin önünde olması gerekirken siyasetçilerin arkasında olduğunu" savunan Ünsal, salgının çok kötü yönetildiğini hatta yönetilemediğini öne sürdü.

Koronavirüsten ölenlerin sayısının açıklananın "en az üç katı" olduğunu iddia eden Ünsal, "Direkt ve dolaylı ölüm sayısı 150 bini geçti. 16 bin kişi bir ay içinde ölecek." diye konuştu.

AK Parti'nin cenaze törenleri ve kongrelerde binlerce kişiyi yan yana getirdiğini belirten Ünsal, "Virüsün yayılmasının ve can kayıplarının tek sorumlusu; tedbir almayan, aşı bulamayan, ülkeyi de artık yönetemeyen AK Parti’dir." görüşünü savundu.

Ünsal, 65 yaş üstünün aşılanmasıyla bu grupta vaka sayısının azaldığını ama gençler ve çocuklarda yaygınlaştığını dile getiren Ünsal, vakaların beşte birini çocukların oluşturduğunu kaydetti. 4 hafta kapanmanın mutlaka gerektiğini vurgulayan Ünsal, Almanya'nın bunu uyguladığını dile getirdi.

Ünsal, "Merkel çok şansız, Tayyip çok şanslı. Merkel, fakir bir Alman ailenin evine gidip şov yapmak isterse fakir Alman aile bulamıyor ama Erdoğan gitti, bu da bir kurgu. Sarayda ejder meyveleri yiyen, tasarrufun t'sini bile yapmayan, üç Mercedes'e 52 milyon veren Erdoğan, yer yemeği yiyor. Hepsi gösteriş." ifadelerini kullandı.

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