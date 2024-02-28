Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP'li üyeden CHP'li adaya itiraz

        CHP'li üyeden CHP'li adaya itiraz

        Yerel seçim yaklaşırken seçim gündemine dair son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. CHP'nin Başiskele Belediye başkan adayı Anıl Acurman'ın adaylığı, bir CHP üyesinin itirazı sonucu İl Seçim Kurulu'nun kararıyla 'ilçe başkanlığı görevinden gereken zamanda istifa etmediği' gerekçesiyle oy birliğiyle düşürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 20:26 Güncelleme: 28.02.2024 - 20:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'li üyeden CHP'li adaya itiraz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adaylığının düşürülmesi ile ilgili Kocaeli Adliyesi önünde açıklama yapan Acurman, "Hukukun verdiği her karara saygılıyız ama arkasındaki komplo açık ve net şekilde ortadadır" dedi. CHP Genel Merkezi tarafından 12 Şubat’ta Başiskele Belediye başkan adayı olarak gösterilen ilçe başkanı Anıl Acurman, adaylık kararı sonrası ilçe başkanlığı görevinden istifa etti. İddiaya göre CHP üyesi M.D., Acurman’ın adaylık sürecinde istifa etmesine rağmen ilçe başkanı olarak görev yaptığı ve belgeleri ilçe başkanı sıfatıyla imzaladığı gerekçesiyle 26 Şubat’ta ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu.İtirazı değerlendiren Başiskele İlçe Seçim Kurulu, Acurman’ın ‘ilçe başkanlığı görevinden gereken zamanda istifa etmediği’ gerekçesiyle adaylığının düşürülmesine karar verdi. Acurman, M.D.'nin itiraz etme hakkı bulunmadığı ve ilçe başkanlığından istifa ederek bunun karar defterine işlendiği gerekçesiyle itiraz ederken, itirazı inceleyen İl Seçim Kurulu, 2 günün sonunda oy birliğiyle Acurman’ın adaylığının düşürülmesine karar verdi.

        REKLAM

        Fotoğraf: DHA

        “DEMOKRASİMİZE KURŞUN SIKMAK İÇİN PUSULARINDA BEKLEYEN HAİNLER VAR”

        Karar sonrası İl Başkanı Bülent Sarı ve partililerle birlikte Kocaeli Adliyesi önünde açıklama yapan Anıl Acurman, "Bugün bir kez daha öğrendik ki şaşıracak bir karanlıkta yaşıyoruz. Bir kez daha gördük ki Ulu Önderin Türk ulusuna en kıymetli mirası olarak bıraktığı demokrasimize kurşun sıkmak için pusularında bekleyen hainler var ama unutulmasın ki bizim işimiz karanlıkları aydınlatmak, bizim işimiz bu ulusun değerlerine uzanan hain elleri kırmak. Bugün Başiskele’deki güzel yürekli komşularımın demokratik haklarına yönelen saldırı, hukuk yoluyla defedilememiştir. Hukukun verdiği her karara saygılıyız ama arkasındaki komplo açık ve net şekilde ortadadır. Anıl Acurman’ı sahada 4 günde yarattığı rüzgardan daha fazlasını yaratırken, yeni adayımız için çalışırken göreceksiniz" dedi. Kararın ardından CHP, ilçe için yeniden aday belirleyecek.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İstanbul yarın sabah puslu havaya uyanacak
        İstanbul yarın sabah puslu havaya uyanacak
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor