CHP'li ve İYİ Parti'li vekiller arasında gerginlik

Bodrum'da düzenlenen 5'inci Acı Ot Festivali açılışının ardından bölgede esnaf ziyaretinde bulunan Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, İYİ Parti heyeti ile karşılaştı.

Aras, İYİ Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Metin Ergun, Bodrum Belediye Baykan adayı Raşit Emir Süer ve diğer İYİ partililerin bulunduğu heyetle selamlaştı.

İYİ PARTİLİ SÜER TOKALAŞMAK İSTEMEDİ

Ancak, İYİ Parti Bodrum Belediye Baykan adayı Raşit Emir Süer'in; Aras'a elini uzatmayıp, "Sizinle tokalaşmayacağım. Sizin bu millete yaptıklarınızdan dolayı buradayım. Bu millete verdiğin sözü tutacaksın. Bu milletin hakkını yedirtmeyeceksin" dedi.

Bunun üzerine Başkan Aras, "Lütfen saygılı ol. Ben, Bodrum Belediye Başkanıyım. Senin provokasyonlarına gelecek bir adam değilim. Biz bu memleketin çocuğuyuz Vatanımızı milletimizi seven insanlarız. Bu milletin hakimi var savcısı var. Bana AK Parti ağzıyla konuşma" diyerek karşılık verdi.