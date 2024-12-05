Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        CHP'li vekillerden Mansur Yavaş'a ziyaret: Siyasetin güncel başlıkları ele alındı

        Cumhuriyet Halk Partili bir grup milletvekili Ankara Büyüşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, siyasette gündem olan anket sonuçlarının da ele alındığı kaydedildi.

        Giriş: 05.12.2024 - 16:16 Güncelleme: 05.12.2024 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'li vekillerden Mansur Yavaş'a ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhuriyet Halk Partili bir grup milletvekilinin ziyaretine ilişkin paylaşım, Ankara büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 31 Mart seçimleri için kullandığı x hesabından yapıldı. Buna göre CHP’li milletvekilleri Barış Bektaş, Ali Öztunç, Nermin Yıldırım Kara, Mustafa Adıgüzel, Hasan Öztürkmen ve Ali Karaoba'yı büyükşehir belediyesinde ziyaret etti.

        ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLDİ

        Edinilen bilgiye göre, görüşmede siyasetin sıcak başlıkları ele alındı. Ayrıca, son dönemde siyasette gündem olan anket sonuçlarının da masaya yatırıldığı kaydedildi.

        Mansur Yavaş ile görüşen milletvekilleri, Yavaş’ın anketlerde ilk sırada yer aldığını ve önümüzdeki günlerde vekil ziyaretlerinin süreceğini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        Hakimden katile tokat gibi cevap!
        Hakimden katile tokat gibi cevap!
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"