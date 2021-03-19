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CHP'li Veli Ağbaba: "Bir siyasi partinin kapatılmasını doğru bulmuyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bir siyasi partinin kapatılmasını doğru bulmuyoruz." dedi.

CHP'li Veli Ağbaba:
AA

Ağbaba, başkanlığında, milletvekilleri ve parti meclis üyelerinden oluşan CHP Esnaf Masası Heyeti, Batman'da esnafla görüştü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Kentteki bir otelde gazetecilere açıklama yapan Ağbaba, 5 gündür bölgede çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya değinen Ağbaba, "Sadece HDP değil Türkiye demokrasisi için bir siyasi partinin kapatılmasını doğru bulmadığımızı söylemek istiyoruz. Suç mu işlemiş alırsın yargılarsın, terörle mi ilişkisi olmuş alırsınız yargılarsınız. Ama bir siyasi partinin kapatılmasını doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesine ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"Bir siyasi kararla Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşürülmüştür. En küçük ortak Doğu Perinçek'in önerisi, Devlet Bahçeli’nin kararı ile Recep Tayyip Erdoğan uygulamaya geçti. Tamamen siyasi bir karardır. Sebep ne? Sebep geçmişteki HDP milletvekillerinin görüşmeleri. Milletvekili dokunulmazlıkları da siyasi bir karar. 2014’te Kobani olayları bahane edilerek yapılmak istenen şey siyasidir. Tam aradan 7 yıl geçmiş. 7’dan sonra 2015 seçimleri geçmiş, 1 Kasım seçimleri geçmiş, 2018 seçimleri geçmiş, 2019 yerel seçimleri geçmiş. 4 seçim geçmiş, 4 seçimden sonra akıllarına gelmiş. HDP milletvekillerini fezlekeyle susturmaya çalışıyorlar."

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sorunları tespit etmeye çalıştıklarını dile getiren Ağbaba, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin işsizliğinin en yüksek olduğu bölge burası. Resmi işsizlik oranının yüzde 30,9 olduğunu görüyoruz. Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te ortalama işsizlik yüzde 30,9. Bu resmi, kayıtlı işsiz sayısı. Bunun gerçeğinin daha fazla olduğunu, yüzde 50'lere yaklaştığını görüyoruz. Bir ülkede, bir ilde her iki kişiden biri işsizse her iki kişiden biri çalışamıyorsa bunun sorgulanması lazım. Türkiye’de gerçek işsiz sayısı 11 milyon 200 bine varmış. Maalesef bununla ilgili bir tedbir alınmamış, kısa çalışma ödeneği sonlandırılacak diye açıklama yapılıyor. Sanki pandemi bitmiş, normalleşme başlamış gibi açıklamalar yapılıyor. Bu bölge çok sorunların olduğu bir bölge, Maalesef verilen sözler tutulmuyor."

Açıklamanın ardından heyet, esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü.

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