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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Eren Erdem serbest bırakılmalı

AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eren Erdem Türk milletinin bilgiye erişebilmesi adına gazetecilik yaptığı için bir yıldır haksız bir şekilde tutuklu. Bu zulüm artık son bulmalı, Eren Erdem serbest bırakılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu

Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında tutuklu eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile ilgili açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Adalet temsilcisi bağımsız mahkemeler iktidar adına değil, Türk milleti adına kararlarını verir. Eren Erdem ,Türk milletinin bilgiye erişebilmesi adına gazetecilik yaptığı için bir yıldır haksız bir şekilde tutuklu. Bu zulüm artık son bulmalı, Eren Erdem serbest bırakılmalıdır".

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