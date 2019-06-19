T24'e konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ortak yayın öncesi moderatör İsmail Küçükkaya'nın CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesiyle ilgili tartışmaları değerlendirdi. Görüşmenin 'gizli' olarak yansıtılmasını ahlâki bulmayan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bu demokrasi açısından vahim bir şey. İki açıdan bakmak gerekiyor. Birincisi otel yöneticileri siyasi iktidara hizmet eder bir konumdalar. Onlar güvenlik kamerasından alınan görüntüler, orada korunması lazım. İkincisi ise devletin istihbarat kanadının bir bölümünün siyasal iktidara çalışmış olması. Bu da ikinci bir yanlış. Dolayısıyla burada ahlâki olan bu tartışmanın kamuoyunun önünde olmasıdır. Ahlaki olmayan ise telefonla ve yüzyüze yapılan görüşmelerin bir şekliyle sanki çok gizli bir görüşme yapılıyormuş gibi bir otelden alınan kameralarla toplumun önüne çıkıp, 'bak bunları, bunları yaptılar' diye devletin istihbarat örgütünün, bir bölümünün, hepsini kast etmek istemem, siyasal iktidara hizmet etmesi. Bu daha çok nerede rastlanır? Baskı rejimlerinde rastlanır.

İMAMOĞLU: KRONOMETRE TUTMADIM

Öte yandan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, tartışmalarla ilgili olarak şunları söyledi:

"Ben kronometre tutmadım. Benim en fazla konuştuğum 2-3 dakika. En fazla 15 dakika bir arada durduk. Bilemiyorum. 15 derim, 16, 20 ölçersiniz ona bir şey diyemem. Çok itibar etmeyin. Ben o ara buhar alıyordum sesimle ilgili. En fazla 3-5 dakika, iki cümle kurduk. Çünkü neden itibar etmeyin? 'Gazeteciler benden korkuyor' diye de açıklama yapmıştı. Ben hiçbirinizin yüzünde korku görmüyorum. Gayet rahatsınız. İstediğiniz soruyu sorabiliyorsunuz. Hatta biraz da rahatlık olduğunu görüyorum soru sorarken. Bazılarının, soruları nasıl engellediğini de biz biliyoruz. O bakımdan biz rahatız ama bu uydurma işlere itibar etmeyin. Bir de konu olacak bir şey değil. Altı ayda zor kurduk bu masayı. Ben aralıktan beri yalvarıyorum. Böyle bir masa kuralım, konuşalım. Herhalde altı ay da bunu konuşacaklar. Anlamış değilim. Bence bu stratejilerini gözden geçirmeliler."

"DAVA AÇACAĞIM BİR DURUM DEĞİL"

Ekrem İmamoğlu, Küçükkaya ile görüştüğü oteldeki görüntülerin servis edilmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunup bulunmayacağının sorulması üzerine, "Biz o otelde epeyce faaliyette bulunduk. Yanılmıyorsam dört proje toplantımızı da orada yaptık. Mevki olarak İstanbul'un en merkezi yerinde olmasından ötürü, Taksim Meydanı'nın simgesel yönünden ötürü. Bir otelin gizliliği esasları üzerinden çok büyük ayıp yapmışlardır, ayıp etmişlerdir. Benim dava açacağım bir durum değil. Mesleki ahlaka aykırı bir davranışta bulunduklarını düşünüyorum." dedi.