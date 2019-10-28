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HaberlerGündemCHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhuriyet Bayramı' mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutlayarak, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle perçinlediği, kimsesizlerin kimsesi Türkiye Cumhuriyetimizin 96'ncı yaşı kutlu olsun" dedi

Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili Twitter hesabından paylaştığı kutlama mesajında, özgürlük ve bağımsızlığı karakteri kabul eden Atatürk'ün kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyetinin temelinde, anayasada da vurgulanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışının olduğunu belirterek, "Hukukun üstünlüğüne inanmış bizlerin, bugün verdiği Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırma mücadelesinin de meşru dayanağı budur. Vatandaşlarımızın kalıcı huzur ve adalet talebine ancak Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırdığımızda ulaşılabilecektir" ifadelerini kullandı.

"YAŞASIN CUMHURİYET"

Kılıçdaroğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa, kazanılan zaferler kalıcı olmaz' sözünü hatırlattı ve mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Oysa ülke ekonomimizin bugün içinde bulunduğu tablo, Atatürk'ün uyarısının aksine üretmeyen, savurgan, liyakatsiz, yandaşları koruyan ve dışa bağımlı bir politika izlenilmesinin sonucudur. Özellikle kadınlar ve geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimiz, bu ekonomi politikasının getirdiği ağır yükün altında ezilmektedir. Ancak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde ve eşsiz iradesiyle Milli Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla tamamlamış ve cumhuriyeti kurmuş olan ülkemiz, bugün de içinde bulunduğu zor koşulları ortadan kaldıracak birikime sahiptir. Bu bağlamda unutulmamalıdır ki martın sonunun getirdiği bahar, geniş bir mutabakata dayalı demokrasi mücadelesinin ilk neticesidir. Türkiye, cumhuriyete ve demokrasiye kalpten bağlı milletimizin verdiği güçle büyük ve kalıcı hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. Bu duygu ve inançla 96'ncı yaşını kutladığımız Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve terörle mücadelede şehit olan kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yaşasın Cumhuriyet!"

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