CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 6 lider anlaştık, kesin hesap komisyonunu kuracağız

"6 lider anlaştık, kesin hesap komisyonunu kuracağız" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova'da partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: "Bir ahdim var, bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşayalım. Her evde huzur her evde bereket olsun.

"SORUNLARINIZIN KAYNAĞI SİZİ YÖNETENLER"

Sorunlarınız olduğunu biliyorum. Sorunların kaynağı sizi yönetenler. Saraylarda yaşayıp halktan kopuk olan insanlar halkın sorununu çözemez.

5'li çete dediğim şirkete son 18 yılda 203 milyar 700 milyon dolarlık iş verildi. Ya Allah aşkına başka bu işi yapacak adam yok mu bu memlekette. Bunların büyük bir kısmı daha doğrusu tamamı da mallarının tamamını da İngiltere'ye götürdüler. Vergi cennetlerine götürdüler. Oralarda mal mülk alıyorlar. Sözüm söz o paraların tamamını bu millete geri getireceğim. Bunlara bir de gelir garantisi veriyorlar. Yani işi yap asla zarar etmeyeceksin. Bu memleketin nasıl soyulduğunu herkesin bilmesi lazım. Vatanını seven herkesin bu gerçekleri bilmesi lazım. Bakınız şehir hastaneleri yapıyorlar. Diyorlar ki sen yap sana ayrıca gelir garantisi vereceğim. Şehir hastanelerinin maliyeti 12 milyar dolar. 25 yıllığına 25 milyar dolar garanti vermişler. Ben maliyetini sorunca bunlar gizli diyorlar. 3.3 milyar dolara Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmışlar verilen garanti ne kadar 9 milyar dolar. Osmangazi köprüsü 1 milyar 200 milyon TL. Verilen garanti ise 15 milyar dolar. Akıl tutulması bu.

"6 LİDER YENİ BİR KURUM KURUYORUZ"

Zafer Havaalanı 50 milyon avroya yapılmış. Garantisi ise 208 milyon avro. Faize karşıyız diyorlardı. Faizi yükseltmeyeceğiz diyorlardı. 2002-2003-2022 yıllarında devlet bütçesinden ödediğimiz faiz sadece faiz 253 milyar 541 milyon dolar. 523 milyar 441 milyon dolar devlet bir avuç kişiye faiz ödemiş. Her ay ödediğimiz 2 milyar 127 milyon 407 bin dolar. Her gün ödediğimiz faiz 73 milyon 239 bin dolar.

Öte yandan demokrasinin temel kuralı siyasi otoritenin vatandaştan topladığı verginin hesabını vatandaşa vermektir. Bu hesap verildiği zaman demokrasi gerçek anlamda gerçekleşmiş olur. Bunun için 6 lider anlaştık. 6 lider yeni bir kurum kuruyoruz. Söz verdik, parlamentoda Meclis İç Tüzüğü'nü değiştirerek kesin hesap komisyonu kuracağız. Yani bir önceki yılın paraları nerelere harcandı kesin hesap komisyonunda görüşülecek. Komisyonun başkanlığını da ana muhalefet partisine vereceğiz."