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CHP lideri Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da: Kabahat sizde değil, bizde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da. Kılıçdaroğlu üye katılım töreninde yaptığı konuşmada, "Yeni kadrolarla gençlerle kadınlarla yolumuza devam edeceğiz aydınlık parlak bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek üzere. Barışı, dostluğu her yerde seslendireceksiniz. CHP’li olmanın böyle bir sorumluluğu var" dedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da: Kabahat sizde değil, bizde
Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da: Kabahat sizde değil, bizde
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, "CHP, bu bölgeye fazla gelmedi onun farkındayım. CHP’nin de Diyarbakır’da fazla oyu yok onun da farkındayım. Ama bunun kabahati Diyarbakırlılarda değil, bizde. Gelmedik, oturmadık, konuşmadık" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ocak'ta planlanan ancak gerçekleşmeyen ziyareti için Diyarbakır'da. Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’da düzenlenen Üye Katılım Töreni’nde konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Niye bize oy vermiyorlar; oy istiyorsan gideceksin, derdini dinleyeceksin. Çayını içeceksin; derdini dinleyeceksin, ondan sonra diyeceksin ki ben sizin dertlerinizi çözmeye talibim…” dedi. Helalleşme vurgusu yapan Kılıçdaroğlu üyelerine seslenerek, “Barışı, dostluğu her yerde seslendireceksiniz. CHP’li olmanın böyle bir sorumluluğu var” dedi.

CHP lideri şunları söyledi:

"Birlikte yapacağız. Büyük acılar çektiniz, dertleriniz, işsizlik, evlerde yoksulluk var hepsinin farkındayım. Türkiye büyük bir ülke imkanlarımız var. Bu imkanlar savurganca kullanılıyor. Helalleşmeyi hep birlikte yapacağız. Bu ülkenin kaynakları vatandaşları için kullanılmıyor.

CHP, bu bölgeye fazla gelmedi onun farkındayım. CHP’nin de Diyarbakır’da fazla oyu yok onun da farkındayım. Ama bunun kabahati Diyarbakırlılarda değil, bizde. Gelmedik, oturmadık, konuşmadık… Çayınızı, kahvenizi içmedik, sofranıza oturmadık; Ankara’da oturduk güzel güzel laflar ettik… Niye bize oy vermiyorlar; oy istiyorsan gideceksin, derdini dinleyeceksin. Çayını içeceksin; derdini dinleyeceksin, ondan sonra diyeceksin ki ben sizin dertlerinizi çözmeye talibim…

Yeni kadrolarla gençlerle kadınlarla yolumuza devam edeceğiz aydınlık parlak bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek üzere. Barışı, dostluğu her yerde seslendireceksiniz. CHP’li olmanın böyle bir sorumluluğu var.

Biz gençlerle gurur duyuyoruz. Ülkemizin bugünü ve geleceği gençlere emanet. Bütün bölge olarak huzur içinde yaşayacağız. Orta Doğu'yu kast ediyorum. Ne ezilen ne ezen, insanca hakça bir düzeni beraber getireceğiz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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