CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu görüştü

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu görüştü

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu görüştü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrası açıklama yapılmazken, İmamoğlu'nun CHP'nin kurultayında divan başkanı olması bekleniyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara’da görüşme gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Tesisten farklı araçlarla ayrılırken, basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan CHP’nin “38’inci olağan kurultay” görüşmenin ana gündemiydi.

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu’na, CHP Kurultayı'nda divan başkanı olması yönünde teklifte bulunduğu İmamoğlu’nun da kabul ettiği öğrenildi.