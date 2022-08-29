CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan '30 Ağustos' mesajı 0:00 / 0:00

DHA

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Büyük Taarruz planını 26 Ağustos 1922 Cumartesi günü devreye soktuğunu hatırlattığı mesajında şunları kaydetti:

"Hürriyete yürekten bağlı milletimizin çelik iradesi, düşman ordularını tarihi bir mağlubiyete uğratmıştı. Ülkesini ve milletini esaretten kurtarmış bir kahraman olarak Ankara'ya dönen Büyük Önder, gençlik yıllarından itibaren kurduğu Cumhuriyet düşünü hayata geçirmek için, bu büyük zaferin hemen ardından işe koyulmuş ve bu düşü 'Barışın tatlı güneşi...' olarak tarif etmişti. Bilinmelidir ki 30 Ağustos, bir dehanın askeri zaferi olmasının da ötesinde, milletimizin hürriyete, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de millet egemenliğine bağlılığının en büyük nişanesidir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, bu kutlu mirasın bugünkü temsilcileri olarak, milletimiz için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mücadele, o gün temelleri atılan Cumhuriyetimizi, demokrasi ile taçlandırıncaya kadar sürecek. Söz veriyoruz: Güzel ülkemiz 'Barışın tatlı güneşi' ile aydınlanacak! Bu duygu ve düşüncelerle, büyük dehasıyla ülkemizin geleceğine ışık tutan, Kurtuluş Savaşı'nın önderi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımız ile terörle mücadelede şehit düşen vatan evlatlarını rahmetle anıyor; gazilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

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