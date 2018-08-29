CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Parti Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Türkiye ciddi bir açmazla karşı karşıya. Ciddi bir ekonomik kriz var. 3 ayda 1 toplanması gereken Ekonomik ve Sosyal Konsey en son 2009 yılında toplanmış. Gerçekleri dinlemekten rahatsızlar. Biz Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları dikkate alarak, Türkiye bu badireyi nasıl atlatır diye 13 maddelik açıklama yaptık. İyi niyetle, Türkiye'yi sevdiğimiz için, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili daha güçlü bir profili ortaya çıkarmak için bunları seslendirdik. Neydi bu 13 madde: Liyakat sistemini darmadağın ettiniz, yeniden oluşturun. Türkiye bu krizden çıkacaksa hukuk reformu yapmak zorundasınız.

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