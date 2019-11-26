CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Malum bize kumpas kuruyorlar. İsterse Çin Seddi'ni getirin yine yıkıp geçeceğiz. Sana söyledim laf edeceksen geleceksin karşıma. Senin bir sürü televizyon kanalın var. Ben korkulacak bir insan değilim. Ben ona makul biçimde soruyor soracağım. İstediği soruya cevap vereceğim. Arkamdan laf edeceğine karşıma oturursun konuşuruz. İstersen kendi öğretim üyelerinle yandaşlarını yanına alarak gel tek başıma çıkıp konuşacağım.

AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. Bir partiye kumpas kurmak doğru değil. Dedikodu üzerinden siyaset yapmak da doğru değil. Bir sürü sorun var ama CHP ile uğraşıyor. CHP ismini ağzına alıyor. CHP dünyanın en eski partilerinden biridir. Savaş meydanlarından çıkıp gelen bir partidir.

Parlamentoda bir tartışma olmuş. İki partinin grup başkan vekilleri tartışmış. "Haddini bil" demiş. Ondan sonra bizim arkadaşımız özür dilemiş karşı taraf "Tamam" demiş. Ama hala başörtüsünden bir şey devşirme yapabilir miyim diyor. İnsan biraz utanır ya. Kadınlara saygı duyacağız. Hepimiz kadınların sorunlarını çözmek için mücadele edeceğiz.

Güzel bir haber... Haluk Bilginer... Sinemamızın ve tiyatromuzun en iyi aktörlerinden biri Şahsiyet dizisiyle çok önemli bir ödül aldı. Bu başarıyı Türkiye'ye getiren herkese tekrar teşekkür ediyor: Haluk Bilginer'i kutluyorum.

Erdoğan diyor ki, 'İskandinav ülkeleri bu sistemle battı' diyor. O ülkelerde kişi başına düşen hasılat 70 bin dolar. Hiçbir şeyden haberi yok. Bir de diyor ki 'Seçimi kaybetsem bile olmaz' diyor. Hiç merak etme Erdoğan sen seçimi zaten kaybedeceksin. EYT'li arkadaşlarım, sislerin sorunlarını istişare ile çözeceğiz. Öyle bir reform yaptılar ki daha fazla çalışıp prim ödeyen o kadar az emekli aylığı alacak. Hiç endişe etmeyin sizin sorununuzu çözeceğim.