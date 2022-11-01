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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Vefa Salman kendisi burada bir yolsuzluk var soruşturulsun diye savcılığa gidiyor. Ama onu da tutukluyorlar. Dava açılıyor. Bilirkişi Salman'ın bir suçu yok diyor. Savcı itiraz ediyor. Ankara'dan bir bilirkişi görevlendiriliyor. 3 kişiye toplam bu görev veriliyor. Rapor veriliyor bir suçu yok.

Savcı yine itiraz ediyor bu bilirkişiler doğru bilirkişiler değil diye. 3'üncü bilirkişi de aynı yönde rapor verdi. Mahkeme yine de Salman'ı göreve iade etmedi. AK Parti'ye oy veren vicdan sahibi herkese sesleniyorum. Bu karar adalete yakışıyor mu yakışmıyor mu. Vefa Salman bizim onurumuzdur gururumuzdur mücadelemizi sürdüreceğiz.

THK kayyumlar tarafından yönetiliyor biliyorsunuz. İstanbul'da bir oteli var. Bir oteli kaldı şimdi oteli de ele geçirmeye çalışıyorlar. Tam bir yağma düzeni.

Tek merkezden karar veren bir hakime hakim denmez. Yargı sistemini çürütenler talimatla karar verenlerdir. Çıkın sorun bu ülkede adalet var mı diye sorun. Yüzde 99'u hayır der. Adaleti getireceğiz bu ülkeye. Ama biraz sabır. Sandık gelecek, adaleti isteyen herkes bize katılacak.

Bir vizyon belgesi açıklandı. Gelin hep beraber katkıda bulunalım dedin. Bu ne demektir. Asında bizim bir vizyon belgemiz yoktur demektir. Bir siyasetçinin biz vizyon belgesi ortaya koyabilmesi için dünya tarihini, Ortadoğu tarihini bilmesi gerekiyor. Siz bir vizyon ortaya koyacaksanız bunları bilmek zorundasınız. Bu ülkenin düşünce ve bilim insanlarıyla bir araya gelmeniz gerekiyor. Dünyanın gidişatını bilmeniz gerekiyor. Tarımda, sanayide, ileri teknolojide neler oluyor bunları bilmeniz gerekiyor. Vizyon sahibi olabilmeniz için bu saydığım asgari koşulladır. Arada bir Erdoğan'a çağrı yapıyorum. Biraz paraya tamah etme gel karşıma çık 85 milyonun önünde tartışalım.

Ayrıca bir vizyon belgesinden söz edeceksiniz önce sorunun kaynağına ineceksiniz. "

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