CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

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CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması toplantısı başladı. Toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kurumları yeniden inşa edilmiş, toplumsal güvenin hakim olduğu, bölgesinde barışın merkezi olduğu Türkiye'yi inşa edeceğiz. Meselemiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hayalinde sahip çıkmaktır" dedi.

İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yaptığı konuşmayla başladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, salona CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile geldi. Toplantıya katılanlar arasında CHP’li milletvekilleri, CHP’li belediye başkanları yer aldı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Önce herkese merhaba. Sizin kadar en az ben de heyecanlıyım. Size bugün bir çerçeve çizmek istiyorum. Asıl konuşmamı kapanışta yapacağım. Bugün sizleri Türkiye için uyanmanın ve ayağa kalkmanın vizyonunu ortaya koymak için davet ettik. Bugün burada halkımızdan ne için oy isteyeceğimizi öğreneceksiniz. Sadece bir adaya başka bir tek adama bir zümrenin çıkarına asla oy istemeyeceksiniz. Oyu herkes için daha iyi bir yaşama yeni bir Türkiye hayaline yeni bir siyaset kültürüne oy isteyeceksiniz. İşte bu yeni sistemi bugün açıklıyorum.

Bugün dinleyeceğiniz sadece bir krizden çıkma programı olmayacak. Krizden alnımızın akıyla ve hep birlikte çıkacağız. Asıl zor olan ülkenin yeniden bir yapısal krize girmesini kalıcı olarak engellemek. Sürekli aynı girdaba düşen halkımız ekonomik ve sosyal olarak dayanılmaz acılar çekti. Bugün ülkenin kaderini değiştirme günüdür. Bunun için yönetim anlayışımızı kökten değiştirmeliyiz. Ancak bunun çaresi mevcut tek adam gitsin, başka bir tek adam gelsin değilsindir. Tek adam gitsin mi? Evet gitsin. Tek adam rejimi bitsin mi? Evet bitsin. Ancak yerine çalışan yeni bir sistem gelsin. Yeni bir tek adam aramıyoruz. Bugün bizden bambaşka bir sistemin altyapısını dinleyeceksiniz.

Partimizin ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinde ilan ettiğimiz gibi ülkemizin üzerine çöken kara bulutları dağıtıp Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştırma çabasını bir adım daha ileri taşıyoruz. Kurumları yeniden inşa edilmiş, toplumsal güvenin hakim olduğu, bölgesinde barışın merkezi olduğu Türkiye'yi inşa edeceğiz. Meselemiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hayalinde sahip çıkmaktır. Onun vizyonunu hayata geçirmek bize nasip olacak.

Bugün yepyeni güç birliği ile tanışacaksınız. Dünyadan ve Türkiye'den 70 kişiden oluşan büyük bir güç birliğinden söz ediyorum. Hem ülkemizi hem de dünyanın önemli ülkelerine gittim. Bilim, teknoloji ve yatırımın merkezi olan ABD ve İngiltere'ye gittim. İnandığım vizyon yolculuğundan asla vazgeçmeyeceğim. Kısa bir süre Almanya'ya gideceğim.

70 değerli isimle tek tek görüştüm. Onları siyaset üstü güç birliğine katılmaları için davet ettim. Bize inanan halkımız, sizler siyasi gücümüz ve dostlarımızla kurduğumuz siyaset üstü güç birliğimiz. Bizler siyasi ve siyaset üstü hepimiz ülke için vatan için birlikteyiz.

Bu 24 saat çalışan bir güç birliği olacak. Devlet 7 gün 24 saat çalışacak. Zamanın, mekanın ötesinde kesintisiz üreten Türkiye'yi şimdiden inşa etmeye başlıyorum. 70 isim ne bir kişi, ne bir parti ne iktidar için çalışacak, onlar vatanları için çalışacaklar. Bay Kemal olmak böyle bir şey. Benim işimi birleştirmek, sistemi kurmaktır, sistemi çalıştırmaktır. Benim işim o sistemi kalıcı kılmaktır. Bizimle ülkeyi değiştirmeyi cesaret edenlerin bazılarını çağıracağım.

Tüm karanlığa rağmen ışığa çok yakın olduğumuzu anlatacaklar. Jeremi Rifkin ile tanışacaksınız, benim yeni Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanım. Daron Acemoğlu bizimle olacak. Gelecek yıllarda Nobel Ödülü alacağından da eminim. Sayın Öztrak makroekonomik çözümleri, Sayın Böle yeşil dönüşümü, Sayın Refet Gürkaynak para politikalarını, eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara, Sayın Hacer Foggo ise sosyal politikalarımızı anlatacak. Bu sistem Türkiye'yi aydınlığa çıkaracak. Türkiye yeniden şahlanacak."

EKONOMİSTLERDEN AÇIKLAMALAR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasını tamamlarken, toplantıda ekonomistlerin konuşması başladı. Kılıçdaroğlu'nun ardından, Kılıçdaroğlu'nun Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanı Jeremy Rifkin'in konuşması başladı.

Rifkin yaptığı konuşmada, "Bilimsel, teknik ve ekonomik girdi sağlayacağım. Türkiye'nin kapsamlı bir yön haritası oluşturmasına yardımcı olacağım. Başta Z kuşağı olmak üzere şunu söylemek istiyorum: İnsanlık için çok önemli bir zaman diliminden geçiyoruz. Daha evvel beş defa benzer yok oluşlar yaşadık. Şimdi altıncısının başındayız. Ekonomik hayatı ve hükümet ilişkilerini değiştiren üç büyük teknolojik devrim oldu: Birincisi iletişim devrimi, ikincisi yeni enerji rejimleri, üçüncüsü yeni taşıma ve lojistik. Akdeniz, iklim değişikliğinden en olumsuz etkilenen bölge. Bütün Türk halkının dayanışma içinde olması lazım. Akdeniz havzası zor durumda. Çok ciddi seller yaşanıyor. Yaz aylarında kuraklık ve ısı dalgaları ile birlikte kıtlıklar yaşanıyor. Sonbaharda ise fırtınalar ve tayfunlar bizi vuruyor. Bunların hepsi bir araya gelerek, ekosistemimizi altüst ediyor. Sadece insan hayatını değil, diğer canlıların hayatını da tehdit ediyor bu. Başta Z kuşağı olmak üzere şunu söylemek istiyorum: Biz altıncı dönemin başındayız. İnsanlık için çok önemli bir zaman diliminden geçiyoruz. Daha evvel beş defa benzer yok oluşlar yaşadık. Şimdi altıncısının başındayız. Gerçeği görmemiz ve uyanmamız gerekiyor. Peki bu neden oluyor? İklim değişiyor çünkü küresel ısınmaya yol açan gazlar salınıyor ve bu gazlar güneşten gelen ışınların dünyadan yansımasını engelliyor. Önümüzdeki 20 yılda güneş, rüzgar ve okyanus ile enerji üreteceğiz. Küresel enerji üretimi bu şekilde olacak. Biz insanlığı doğaya adapte etmek zorundayız. Şimdi genç kuşaklar, sokaklara çıkıp barışçıl protestolar yapıyor. Bir acil durum döneminden geçiyoruz. İlk defa bütün bir kuşak sokağa çıkıp protesto ediyor. Kendilerini bir tür olarak, yani tehdit altında yaşayan bir tür olarak görüyorlar ve protestonun zemininde de bu var" dedi.

Jeremy Rifkin'in ardından CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak kürsüye çıktı.