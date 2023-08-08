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        CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

        CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor

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        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 14:03
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        CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
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        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

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        "Ormana baktığınızda içinizde bir şeylerin kıpır kıpır olduğunu görürsünüz. Ama talan edilen bir ormana baktığınızda ülkenin ne hale geldiğini çok rahat bir şekilde görürsünüz. Ormanın içinde apayrı bir hayat var. Siz orayı katlettiğinizde aslında bir hayatın yok ediyorsunuz. Doğayı niye tahrip ediyorsunuz niye yok ediyorsunuz. Bu katliama dur demek de her birimizin bir görevidir. Bakın Akbelen sadece bir Akbelen değil. Akbelen aynı zamanda bir Türkiye'dir. Bu güzel doğanın yüzde 80'ni maden arama sahası içinde zaten. 5'li çetelerin gücüyle ülkeyi yönetmeye kalkarsanız durum

        "MADEN, ORMAN YOK EDİLMEDEN ÇIKARILMALI"

        Doğanın yanında olanı marjinal ilan ediyorsunuz. Bir avuç kişiye çalışıyorlar. Bir avuç kişi kazansın diye devletin imkanlarını seferber ediyorlar. Evinizde çiçek yetiştirebilirsiniz ama önemli olan o çiçeğin doğada kendiliğinden yetişmesidir. Grup başkanıma bir talimat verdim diğer partilerle de görüşsün acaba Meclis'i olağanüstü bir toplantıya çağırabilir miyiz diye. Maden elbette çıkarılmalı ama talan edilmeden çıkarılmalı. Orman yok edilmeden çıkarılmalı.

        Bunlara en büyük güvenceyi saray iktidarı veriyor. Buradan çağrımızı yapalım. AK Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Yeniden Refah Partisi'nin vicdanlı milletvekillerine çağrımızı yapalım. Ama adım gibi biliyorum. Genel kurul salonuna gelmeyecekler. Meclis'te çoğunluk sağlanınca koşa koşa gelip hayır diyecekler. "

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