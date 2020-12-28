CHP MYK toplantısı genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Gündemde asgari ücret vardı. Rakamı yetersiz bulduğunu belirten CHP lideri, "3 bin 100 lirayı naslı vermezler, bizim küçücük belediyelerimiz bile veriyor bu tercih meselesidir." dedi.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre asgari ücretlilerin herşeye vergi ödediğini belirten CHP Lideri, " Bir de üzerine asgari ücretten vergi alıyorlar, asgari ücretten vergi alınmamalı. Alınıyorsa bu da tercih meselesidir" ifadelerini kullandı.

MYK toplantısında yapılan artış ile işçilerin enflasyona ezdirdirildiği yorumu da yapıldı.

"TACİZ" ELEŞTİRİ GÜNDEM DEĞİŞTİRME AMAÇLI"

Toplantıda son günlerdeki "taciz" iddiaları üzerinden hükümetin CHP'ye yönelttiği eleştiriler de masaya yatırıldı. Söz konusu eleştirilerin maksatlı ve gündemi değiştirme amaçlı olduğu belirtildi. Bu tür hamleler ile ekonomi ve dış politika başta olmak üzere önemli ve yakıcı meseleler üzerindeki dikkatin başka yönlere çekilmeye çalışıldığı değerlendirmesi yapıldı.