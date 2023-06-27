Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bayram mesajı - Haberler
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bayram mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu mesajında, Kurban Bayramı'nın birlikteliğin olduğu kadar, sevginin, hoşgörünün, gülümsemenin, selamlaşmanın, ön yargılardan arınmanın da günü olduğunu söyledi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bayram mesajı - Haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayımladığı mesajla vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kılıçdaroğlu, mesajında, Kurban Bayramı'nın birlikteliğin olduğu kadar, sevginin, hoşgörünün, gülümsemenin, selamlaşmanın, ön yargılardan arınmanın da günü olduğunu belirtti.

Bunları gerçekleştirdiklerinde adaleti de inşa etmiş olacaklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu nedenledir ki devleti yönetenler liyakat sahibi ve adaletli davranmak zorundadırlar. Aslında demokrasinin varlık nedeni de bu. Unutulmaması gereken gerçek, insanlık tarihinin bir anlamda adaleti arama ve adaletsizliklerle mücadele tarihi olduğudur. Açıkça ifade etmek gerekirse, adalet arayışı aynı zamanda umudun tüketilmemesi ve umut arayışımızın da hep diri tutulması demektir. Dolayısıyla bizler, ahlaki, vicdani ve insani değerleri bayramlarda hatırlayan değil, doğanın doğallığını korumak dahil, yaşamın her alanına yayan bir ülkede yaşamak isteriz. Öte yandan yaşatılan ekonomik buhran nedeniyle alım gücü ve refah düzeyi düşen ve neşesi elinden alınan sevgili halkımızın, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesini dilerim."

Kılıçdaroğlu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve terör örgütlerine karşı mücadelede hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andı, bedenlerini vatan için siper etmiş gazilere şükranlarını sundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TOKİ SON DAKİKA 2023 | TOKİ 28 ilde arsa satışlarına başlıyor! TOKİ 503 arsa satışı nasıl olacak?
GÜNDEM TOKİ 28 ilde arsa satışlarına başlıyor!
Kargolar ne zaman açılacak? Kargolar bugün açık mı? Kargolar Kurban Bayramı'nda kapalı mı?
GÜNDEM Kargolar ne zaman açılacak? Kargolar bugün açık mı?
Birlikte yaşadığı evli adamı sokakta öldürdü - Haberler
GÜNDEM Birlikte yaşadığı evli adamı sokakta öldürdü
Konser sırası cinayetinde 1 kişi tutuklandı
GÜNDEM Konser sırası cinayetinde 1 kişi tutuklandı
Ankara'da KORKUNÇ CİNAYET! Çarşaf giyip balkondan girdiği evde annesini öldürdü! - Haberler
GÜNDEM Çarşaf giyip balkondan girdiği evde annesini öldürdü!
Jandarma timleri "Karataş Çukurları"nı teröristlerden temizledi
GÜNDEM Jandarma timleri "Karataş Çukurları"nı teröristlerden ...
Son dakika deprem haberi: Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Konya'daki cinayetin zanlısı Antalya'da yakalandı
GÜNDEM Konya'daki cinayetin zanlısı Antalya'da yakalandı
Takla atan araçtaki anne ve oğlu öldü
GÜNDEM Takla atan araçtaki anne ve oğlu öldü
Siyasi partilerin bayramlaşma programı belli oldu: CHP 17 parti ile, MHP 5 parti ile bayramlaşacak! - Güncel haberler
GÜNDEM Siyasi partilerin bayramlaşma programı belli oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.