CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan "faiz indirimi" açıklaması 0:00 / 0:00

AA

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim temel amacımız daha güzel bir Türkiye, yaşanabilir bir Türkiye, huzurlu bir Türkiye, kadın erkek eşitliğinin olduğu bir Türkiye." dedi. AA'da yer alan habere göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmet binasının açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, altı liderin Türkiye'ye demokrasiyi getirmek için bir araya geldiğini söyledi.

"DEMOKRASİYİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ" Hakkı, hukuku ve adaleti sağlamayı istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Biz demokrasi için düşünce özgürlüğü için çalışanların haklarının korunması için altı lider bir araya geldik. Yeniden Türkiye'yi inşa edeceğiz. Demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu. Belediye başkanlarının önlerine çıkan engeller karşısında şikayet etmeden görevlerini yapmaları gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Sizin göreviniz şikayet etmek değil, engeli aşacaksınız ve gereğini yapacaksınız. Başkanımız da böyle yaptı ve gereğini yaptı. Bu binayı bitirdi." ifadesini kullandı. Temel amaçlarının daha güzel ve yaşanabilir bir Türkiye olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Sadece işçinin umudu değil, esnafın da umudu, işçinin de umudu, işsizlerin de umudu, çalışanların umudu, bu ülkeye hizmet eden, alın teri döken herkesin umudu kimse unutmasın Bay Kemal olacaktır. Bizim saraylarda oturma gibi bir amacımız yok. Biz halk gibi yaşamak isteriz. Mütevazı yaşamak isteriz. Her evde huzurun olmasını isteriz. Her evde bereketin olmasını isteriz. Herkesin iş sahibi olduğu, herkesin huzur içinde çalışabileceği ortamların olmasını isteriz. Bizim temel amacımız daha güzel bir Türkiye, yaşanabilir bir Türkiye, huzurlu bir Türkiye. Kadın erkek eşitliğinin olduğu bir Türkiye. Bunu isteriz biz."