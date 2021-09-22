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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kürt sorunu polemiği mesajı: Çözülecek yer TBMM

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kürt sorunu polemiğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sorun TBMM'de çözülecek. Biraz mantık olur, söylediklerinizin mantısı olur. Hiç kimseyi düşmanlaştırmaya gerek yok. Kamplaşma yap. Çocuklar yatağa aç giriyor. Türkiye'nin başka sorunu mu yok?" diye konuştu

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kürt sorunu polemiği mesajı: Çözülecek yer TBMM
Kılıçdaroğlu'ndan Kürt sorunu polemiği mesajı: Çözülecek yer TBMM
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HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kürt sorunu polemiğine ilişkin olarak, "Bir sorun varsa bunu çözecek olan TBMM'dir. TBMM'den daha büyük bir güç yoktur. Adres şöyleydi, böyledi, şu sorun vardı bu sorun var" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazetecilerin Kürt sorunu polemiğine ilişkin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, "Her politikacı samimi ve dürüst olması lazım. Bir sorun varsa bunu çözecek olan TBMM'dir. TBMM'den daha büyük bir güç yoktur. Adres şöyleydi, böyledi, şu sorun vardı bu sorun var. Türkiye'de dünya kadar sorun var. Biz sorunlardan korkmuyoruz. Sizin oylarınızdan çok sizin sorunlarınıza talibim. Bu ülkeye barışı, huzuru dostlarımızla birlikte getireceğiz. Açlık, sefalet var. Öğrenciler yurt bulamıyor, yaptıkları tartışmaya bak. Bu sorun TBMM'de çözülecek. Biraz mantık olur, söylediklerinizin mantısı olur. Hiç kimseyi düşmanlaştırmaya gerek yok. Kamplaşma yap. Çocuklar yatağa aç giriyor. Türkiye'nin başka sorunu mu yok?" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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