Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere: Birleşin, hemen 0:00 / 0:00

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bırakın artık boykotu nedir bunlar? Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, yoksa çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız?" sözlerini eleştirdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmenlere yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan, "Erdoğan, öğretmenlere çapulcu mu dedin sen? Öğretmenler hemen birleşin, hemen! Bu sınava girerseniz, iflah olmazsınız. Dövüyorlar yahu sizi, geldikleri seviye bu. "Alın bunu" seviyesi. Bunlar size hiçbir şey vermez. Sınava girmeyin, Bay Kemal bu sorunu çözecek. Az kaldı. Sabır" dedi.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 1, 2022