Kılıçdaroğlu'nun sözleri CHP'de nasıl yorumlandı? 0:00 / 0:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz?" sözlerini yorumlayan CHP kaynakları, "Bir nevi parti içi ve parti dışı mesajdı. Kapalı kapılar ardında şikayetini dile getiren tuzu kuru bir kesime 'artık siz de elinizi taşın altına koyun' dedi" yorumunu yaptı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de gerçekleştirilen yeni yasama dönemi kampının yaptığı konuşmada "Benimle misiniz? Benimleyseniz hissetmek istiyorum, size sırtımı yaslayabileceğimi bilmek istiyorum" sözleri dikkat çekti. O sözler kampa katılan kurmaylar tarafından da yorumlandı.

CHP kaynakları "Kemal Bey bu ülkenin emeğini alınterini ve bu ülkeyi hortumlayan kesime de bir duruş sergiledi. Bu konuda sorunları olanlara net olarak ‘bize katılın’ mesajı verdi. Bir nevi parti içi ve parti dışı mesajdı. Kapalı kapılar ardında şikayetini dile getiren tuzu kuru bir kesime ‘artık siz de elinizi taşın altına koyun. Saklanarak bu süreci bizim omuzlarımıza bırakmayın ve bize katılın’ dedi. Parti içinde de belli merkezlere artık ‘çevrenizi de netleştirin çevrenizle beraber net bir mesaj verin’ dedi. Ana muhalefet partisinin genel başkanını, partisinin adayı olarak görmesi kadar doğal bir şey yoktur. Çünkü temel meselelerde devleti tanıyan en deneyimli lider. 27 yılını devlete vermiş bir kişi ama iradeyi 6'lı masaya bırakacak kadar da dürüst ve namuslu davranıyor" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ DEVLETİ TANIMAYAN BİR ADAY İSTİYOR"

Siyasetin bir diğer önemli gündemi adaylık Millet İttifakı'nın adayı kim olacak tartışması. İttifak cephesinde henüz isim telaffuz edilmezken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi son dönemde biraz daha ön planda. Ancak Habertürk'e konuşan CHP kaynakları, AK Parti'nin Kılıçdaroğlu yerine millet masasını yönetemeyecek, ittifak partileri içinde ağırlık oluşturmayacak ve devleti tanımayan bir ismin aday olmasını istediğini ileri sürdü.

Cumhur İttifakı'nın devlet tecrübesi olmayan bir ismin Cumhurbaşkanı olması halinde ülke sorunlarını çözemediği için 2 yıl içinde seçime gidileceğini umduğunu belirten kaynaklar, "Yeniden biz geleceğiz' hesabı yapıyorlar, CHP bu tuzağa düşmeyecek" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin acil sorunlarının devlet deneyimi olan bir yapıyla çözülmesi gerektiği kaydedildi.

MİLLET İTİTİFAKI'NIN ADAYI KİM OLACAK?

Adayın seçim kararı alındıktan sonra açıklanacağını belirten parti kaynakları, "Türkiye’nin temel meselelerinin çözüm önerilerini masaya koymadan bu konuda aday açıklamak doğru değil. Bugünden 5 ay sonraki durumu bilemezsiniz. Türkiye meselelerini netleşip emaneti kimin taşıyacağına karar verilmeli. Kazanmakla ilgili sorunumuz yok ama o kadar büyük bir gücü kimin taşıyacağı önemli" dedi.