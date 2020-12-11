CHP'de kritik belediye başkanları zirvesi 0:00 / 0:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin belediye başkanları ile video konferans sistemi üzerinden görüştü. Belediyelerin “Güç ve Etki” analizinin yapıldığı toplantıda, “tehditler” ve “fırsatlar” tartışıldı, bu konuda belediye başkanlarının görüş ve önerileri alındı.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un koordine ettiği toplantıda ayrıca belediyelerin “kentsel dönüşüm” ve “gençlik/istihdam” politikaları da ayrı ayrı gündem maddeleri olarak konuşuldu, bu konuda geliştirilebilecek yeni projeler değerlendirildi. Toplantıda ayrıca partinin Yerel Yönetimler Politikası Belgesi’nin hazırlanmasına yönelik çalışmalar üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu.





MUHİTTİN BÖCEK'TEN KORONAVİRÜS UYARILARI

Toplantıya aylarca yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde taburcu olarak görevinin başına dönen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğu ve diğer isimler Böcek’İ yeniden görev başında görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Böcek ise koronavirüse karşı uyarılarda bulundu, herkesin dikkatli olmasını ve tedbiri elden bırakmamalarını istedi.

“ÇILGIN PROJELERE AYIRACAK VAKTİMİZ YOK”

Belediyelerinin toplumda kabul gören başarılı hizmetlerinin artırılması amacıyla bu toplantıları gerçekleştirdiklerini belirten Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun,,"Belediyelerimiz, yerel seçim sonuçlarını hala içine sindiremeyen iktidarın, tüm baskılarının karşısında halkımızla birlikte mücadele etmeye devam edecek. Bizim ucuz polemiklere, vatandaşı kandıran çılgın projelere ayıracak vaktimiz yok. " dedi.

CHP'de yerel yönetim toplantılarına önümüzdeki hafta bölge bölge ilçe belediye başkanları ile devam edilecek.