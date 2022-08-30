Kılıçdaroğlu: Siyaset hayatımın sonuna giderken... 0:00 / 0:00

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gençlere seslenerek, "Ne olursa olsun, kavga etmeyecekseniz" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan gençlere seslendi.

Kılıçdaroğlu, "Gençler, size yeniden seslenmek istiyorum. Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız. Ne olursa olsun, kavga etmeyecekseniz. İnançlısı, inançsızı, imam hatiplisi, şortlusu, başörtülüsü… Ne olursanız ve kim olursanız olun, bir ortak noktanız var: Gençliğiniz çalındı!" dedi.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 30, 2022

"SİYASET HAYATIMIN SONUNA GİDERKEN..."

"Bu ülkenin size bir gençlik borcu var" diyen CHP lideri, "Hedefim, siyaset hayatımın sonuna giderken, olabildiğince o borcu telafi etmektir. Bunun, miraslarımdan biri olmasını istiyorum. Size her gün yaşattıkları nefes darlığını bitiren demokrat amcanız olarak hatırlanmak istiyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun için gelecek aylarda ne olursa olsun, sakın sakın sakın kavga etmeyin. Sakın provoke olmayın. Birileri çalsın, çırpsın diye ve gençliğinizden bir 5 sene daha heba olsun diye sizler birbirinize düşmeyeceksiniz. Siz barıştınız, benim görevim de bu barışı korumaktır.

Bu barışı korumak için Edirne’den Kars’a, ülkemizin her kilometre karesine ayak basacağım ve bu barışı anlatacağım. Sizler helalleşirken, arsızı, uğursuzu, hırsızı, çantacısı, borsacısından, sizden çalınan her kuruşun hesabı sorulacak."