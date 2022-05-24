CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan yeni iddia

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında dile getirdiği "Suça bulaşmış bürokrat beni iyi dinle kardeşim: Bunlar seni kendilerini kurtarma planlarının içine hiç dahil etmiyorlar. Toplu bir kaçış planı yürürlükte. Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor" iddiasına ilişkin bir video yayınladı.

CHP lideri Twitter hesabında yayınladığı videoda, TÜRGEV ve ENSAR vakıflarına ait olduğunu iddia ettiği bazı dekont fotokopilerini göstererek bürokratlara da çağrıda bulundu.



