CHP Lideri Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nde 0:00 / 0:00

İHA

Manisa’da bir dizi program ve açılışlara katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, programların sonunda Manisa Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Ziyarette Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, Kılıçdaroğlu’na basının sorunlarının yer aldığı dosyayı takdim etti.

Basının sorunlarını bildiğini ve çözüm önerileri üretilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Daha önce de basınla ilgili konular bana yansıtıldı. Anayasada yer alan ‘Basın hürdür sansür edilemez’ maddesiyle basın özgürlüğü vücut bulmuştur. Dolayısıyla basın özgürlüğü konusunda hepimizin çok duyarlı olması gerekiyor. Basının önemi bizim göremediğimiz, siyasetçilerin göremediğini görmesinden kaynaklanıyor” dedi.

Yerel seçimler öncesi ön seçim olup olmayacağı konusunda sorulan soruya Kılıçdaroğlu, "Ona kararı ben veremem. MYK karar verir ön seçim olup olmayacağını. Çıkacak olan yasada 6 partinin neleri yapacağı asıl olandır. Her parti kendi içine dönmüş değil. Önce parlamentodan yasa çıkacak. Daha sonra hangi stratejileri izleyeceğiz, onu oturup konuşacağız. Bu konuyu da henüz daha görüşmedik. Yasa çıktıktan sonra oturup ona karar veririz” diye cevapladı.

Kılıçdaroğlu daha sonra Bingöllü muhtarlarla basına kapalı gerçekleştirilecek programa katılmak üzere Manisa'daki bir otele geçti.