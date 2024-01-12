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        Haberler Gündem Politika CHP lideri Özel'den emekli maaşı açıklaması

        CHP lideri Özel'den emekli maaşı açıklaması

        CHP lideri Özgür Özel, emekli maaşları hakkında, "Bu 7 bin 500 lirayı, bizim önerimiz, kanun teklifimiz var, en az asgari ücret seviyesine çıkarmak durumundayız. Bu çağrıyı Turgutlu'dan Türkiye'ye yapıyorum" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 12:49 Güncelleme: 12.01.2024 - 12:49
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        Özel'den emekli maaşı açıklaması
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptıkları "memnuniyet anketi"nin belediye başkanı adayı belirlemede büyük önem taşıdığını, ankette belli bir oranda oy almayanları aday göstermediklerini bildirdi.

        Özgür Özel, Turgutlu ilçesinde bir restoranda muhtarlarla bir araya geldi.

        Burada konuşan Özel, memleketinde bulunduğu ve burada vatandaşlarla bir araya geldiği için büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Belediyecilik hizmetinin bir parti hizmeti olmadığını belirten Özel, "Biz babamızın oğlu olsa, kız kardeşimiz olsa bile memnuniyet anketinde eğer bir noktada değilse, seçildiğinden ileride değilse, o beldenin, o ilçenin, o şehrin yağını almadıysa kimseyi aday göstermiyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın memnuniyet anketine de baktıklarını aktaran Özel, Akın'ın vatandaşlardan "5 pekiyi, aferin" aldığını kaydetti.

        "BUGÜN ESNAF, ÇALIŞAN, ÇİFTÇİ VE EMEKLİ ZOR DURUMDA"

        Türkiye'de esnafın, çalışanların, çiftçinin ve emeklilerin zor durumda olduğunu, enflasyon altında ezildiğini savunan Özel, şöyle devam etti:

        "Ne diyorlardı? 'Seçimden sonra fiyatlar düşecek.' 2023 enflasyon hedefi tek haneliydi. Elbette belliydi ama 'Hızla fiyatların belini kıracağız.' diyorlardı. Bir küçük çalışma yaptık. Bakın sadece İstanbul Ticaret Odasının hesabına, verilerine göre, gıda fiyatlarındaki artış yüzde 80,5. Oysa dünyada bu yıl gıda fiyatlarında yüzde 10 oranında düşüş yaşandı. Bu iktidar yeniden yetki aldığı 28 Mayıs'tan şu ana kadar, daha mayıs ayına 4 ay var, benzin yüzde 85 zamlandı. Mazot yüzde 109, ekmek yüzde 60 zamlandı. Makarna yüzde 91, yumurta yüzde 55 zamlandı."

        Her siyasi partiden emeklilerin olduğunu belirten Özel, "Emekliler, hepimizin minnet borçlu olduğu, bu ülke bu noktalara gelene kadar çalışmış, alın teri akıtmış, göz nuru dökmüş, evlatlar yetiştirmiş ve hepimize emanet büyüklerimizdir. Bu 7 bin 500 lirayı, bizim önerimiz, kanun teklifimiz var, en az asgari ücret seviyesine çıkarmak durumundayız. Bu çağrıyı Turgutlu'dan Türkiye'ye yapıyorum." diye konuştu.

        Çetin Akın'a destek isteyen Özel, yerel seçimde "enflasyondan, maaşından şikayeti olan, mevcut belediyesinden şikayeti olmayan" tüm Turgutluları iktidara "sarı kart" göstermeye çağırdı.

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